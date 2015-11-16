Pulizie straordinarie sul Lungomare di Catona

A Catona è tempo di pulizie straordinarie. Dopo gli interventi sulle scuole dell’ex ottava circoscrizione, da qualche giorno gli operai della ex Multiservizi sono al lavoro per la riqualificazione dell’area del Lungomare. La pulizia è ripresa dall’area adiacente al Limoneto che, come si può verificare dalle foto, era diventata una sorta di discarica abusiva dove cittadini incuranti del verde pubblico gettavano ogni tipo di rifiuto. «Abbiamo chiesto un intervento urgente su quell’area che è una delle più belle della nostra città – ha spiegato il Consigliere comunale Enzo Marra – dopo anni di abbandono la zona della periferia nord sta tornando in vita. In questi primi mesi di amministrazione Falcomatà diversi sono stati gli interventi in quell’area. Segno dell’attenzione che il Sindaco sta dedicando alle zone periferiche della città. L’avvio della raccolta differenziata ha prodotto benefici importanti per l’area di Catona. A fianco a questo abbiamo avviato una serie di operazioni di bonifica, in alcune aree nevralgiche, che ci consentiranno di restituire al territorio il decoro che merita».

«E’ importante però – ha concluso il consigliere Marra – che i cittadini ci affianchino in questa difficile opera di riqualificazione del quartiere. Dobbiamo iniziare a pensare alla cosa pubblica come un bene di tutti, non come una terra di nessuno. Dobbiamo avere cura del nostro verde e praticare in maniera corretta la raccolta differenziata. Voler bene alla città significa voler bene a noi stessi. E’ questa la rivoluzione che ha portato il Sindaco Falcomatà e questa nuova amministrazione. La strada è ancora lunga è vero, ma un passo alla volta siamo certi che arriveremo lontano».