Uno studio sulle ricerche online svela quali serie Netflix aspettano di più gli italiani e quali domande si fanno sulle nuove stagioni

Settembre è iniziato e questo significa che è arrivato il momento più atteso da tutti quelli che adorano le serie televisive. Diamo il benvenuto alle serate davanti alla tv, guardando le puntate che abbiamo atteso per un anno.

SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio che ci ha fornito i dati più curiosi sulle ricerche e l’interesse degli utenti per le nuove stagioni 2018 delle serie di Netflix.

Le serie più attese: Tredici e Suburra

E’ interessante vedere cosa gli italiani attendono con più ansia. La ricerca rivela che 13 e Suburra (la prima serie tv italiana targata Netflix, che è uscita l’anno scorso e ha colpito il cuore non solo degli italiani ma anche degli spettatori di molti paesi europei e d’oltreoceano) sono le serie più attese dagli italiani. Serve notare che 13 è il leader assoluto delle ricerche: “tredici streaming” ha totalizzato un volume di ricerca pari a 49500 e “tredici streaming ita” un volume di ricerca di 33100. Entrambe le ricerche superano di parecchio i risultati di Suburra: vediamo che “suburra streaming” ha come volume di ricerca solo 27100 e “suburra le serie streaming” 14800.

Interessante analizzare anche le domande che gli italiani cercano in merito alle loro serie preferite: le questioni che riguardano 13 sono sempre quelle che riguardano la seconda stagione del film “quando esce tredici 2” e “quando esce la seconda stagione di tredici” invece parlando di Suburra tutta l’attenzione è legata alla storia “A chi e ispirata la famiglia adami del film suburra” o “a chi corrispondono i personaggi di Suburra”.

American Vandal e Big Mouth in classifica

E’ curioso notare anche che American Vandal, il TV show più divorato dagli italiani nel 2017 e che ha spaccato le statistiche di Netflix, non è così cercato come ci si poteva aspettare: occupa infatti solo il nono posto della classifica. Il 5 ottobre 2018 ci aspetta il lancio della seconda stagione di Big Mouth una serie animata statunitense, unico cartone animato della classifica, che occupa la quinta posizione della TOP.