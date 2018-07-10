Il locale sul corso di Gioia Tauro ha cambiato pelle nel 2015: oggi pizza napoletana con lievitazione a 48 ore e una vasta selezione di gin

Evolversi, e cambiare pelle, senza perdere identità e qualità. Il Gioja’S negli ultimi anni ha impresso un deciso cambiamento di traiettoria, trovando una formula innovativa ed esclusiva. Da locale lounge bar con eventi e musica live, il Gioja’s nel 2015 è diventata una pizzeria napoletana, con un abbinamento che per la prima volta si è affacciato in Calabria.

“Dopo mesi di studio e di valutazioni, abbiamo deciso di cambiare rotta e fare del Gioja’s una pizzeria napoletana. Da subito la nostra attenzione si è focalizzata sulla ricerca della massima qualità, dagli impasti agli ingredienti, tutto per offrire un prodotto d’eccellenza ai nostri clienti”, dichiara Bruno Bagalà, proprietario del Gioja’s assieme a Francesco Loiacono.

L’impasto a lievitazione naturale e gli ingredienti

Impasto dalla lievitazione naturale a 48 ore, preparato personalmente dai due proprietari, così da mantenere un prodotto stabile e personalizzato. Garantita l’altissima digeribilità della pizza, grazie al connubio tra le farine pregiate e la qualità degli ingredienti, tutti con denominazione di origine protetta.

Se la pizza è il regno del food presso il Gioja’s, l’accostamento originale con il beverage è con il gin. “Senza falsa modestia, siamo stati i primi in Calabria a portare la moda del gin in abbinamento con la pizza. Abbiamo una vastissima selezione di distillati di qualità -rivela Bagalà- il gin viene lavorato in modo particolare e abbinato con una serie di toniche premium, frutta e aromi particolari”. La pizza e il gin l’abbinamento particolare, ma si può scegliere anche la via della tradizione grazie alla vasta selezione di birre artigianali.

Il garden per l’estate e gli eventi privati

Il Gioja’s abbraccia l’estate grazie al garden che permette di poter cenare e consumare un drink nel dopo cena in un confortevole spazio all’aperto. Pizzeria e gintoneria i nuovi tratti distintivi del locale situato sul corso di Gioia Tauro, senza dimenticare per gli eventi privati come lauree, compleanni e servizi di catering per cerimonie.