Quattrocento: il brand di occhiali ideato dal calabrese Eugenio Pugliese e dall’israeliana Sharon Ezra

Selezionato dal blog di Chiara Ferragni e da Forbes tra i marchi emergenti, il brand interamente Made in Italy propone occhiali da vista e da sole a 115 euro

di M. Carmela Di Marte – Da poco considerato uno dei tre brand di occhiali emergenti da tenere d’occhio secondo il blog The Blonde Salad di Chiara Ferragni, e una delle 15 startup 2015 da tenere in considerazione secondo Forbes, il brand Quattrocento – interamente Made in Italy – e che prende il nome da uno dei periodi più rivoluzionari della storia italiana, ovvero il 1400 – è già un successo.

Chi c’è dietro il brand Quattrocento

Il successo di Quattrocento si deve innanzitutto ai loro ideatori: Eugenio Pugliese, di Rossano, cresciuto nell’ottica di famiglia e da sempre appassionato di stile e managment; Saron Ezra, israeliana d’origine ma italiana d’adozione, designer e product manager. Entrambi amano il Made in Italy, e abbracciano la filosofia del miglior prodotto ad un prezzo abbordabile. È nata così l’idea di Quattrocento, una linea di occhiali sia da vista che da sole, di alta qualità, acquistabili on-line ad un prezzo di 115€, inclusivo di lenti graduate e spese di spedizione. Ma Il successo di Quattrocento non è solo online. Attualmente infatti sono venduti anche presso gli store La Rinascente a Milano, ed altri 80 punti vendita a livello europeo.

Un’altra innovazione riguarda il paper try-on, ovvero la possibilità di ordinare una versione cartacea di prova dei diversi modelli presenti sul sito. Il modello cartaceo verrà successivamente spedito a casa in modo del tutto gratuito, consentendo di misurare e provare gli occhiali di persona, per poi procedere nell’effettivo ordine del prodotto originale.

Quattrocento punta dunque all’innovazione, mantenendo e traendo comunque ispirazione dal sogno e dalla fantasia; la nuova collezione infatti si colloca sullo sfondo di Giotto di Bondone, il primo artista contemporaneo del Rinascimento Italiano, noto per il suo spirito ribelle e un codice estetico fresco e moderno. Proprio partendo da uno dei suoi capolavori, la Cappella degli Scrovegni, Quattrocento introduce proposte che richiamano le linee geometriche e i colori metallizzati. Il risultato è una palette vivace, che passa dal giallo limone al verde mela, al blu oceano, al rosa pastello, trasformandosi in un vero e proprio omaggio al Rinascimento e ad uno dei suoi artisti più importanti.

Una linea tutta Made in Italy

Una linea di occhiali davvero inedita, piena di colori e di sperimentazioni, che punta interamente sulla manifattura italiana, sul design moderno e sui piccoli laboratori artigianali che ancora oggi permettono all’Italia di mantenere il primato sulla qualità dei prodotti. In un momento storico in cui le aziende spostano la produzione all’estero, c’è bisogno di persone che decidono invece di puntare e credere nel Made in Italy, come hanno fatto gli ideatori di Quattrocento.

Per visionare la collezione e saperne di più collegatevi al sito: www.quattrocento-eyewear.com