Quest’estate fatevi un Pino: il nuovo cocktail sparkling con Spumante e Bénédictine che sta conquistando tutti

Spumante, gin e Bénédictine: ecco il Pino, il nuovo cocktail sparkling che anima l'estate 2016 tra aperitivi in spiaggia, brunch e cene

di M. Carmela Di Marte- Il bel tempo che ci ha fatto tanto tribolare nei primi giorni di questo inizio estate, sembra essere finalmente arrivato, accompagnato sempre dal classico aperitivo in spiaggia a fine giornata – dopo una giornata di sole e una pelle mezza ustionata – con tramonto in bella vista. Ed ecco che quest’anno a fare da new-entry nei banconi dei bar degli stabilimenti balneari vi è lui: il Pino.

Com’è fatto il Pino e che profumi ha

Il nuovo cocktail sparkling, nato da una miscela quasi sbagliata, come il Negroni, e che si prospetta diventi immortale come quest’ultimo; vivace e profumato, nitido, ma con una fragranza aromatica, è composto da spumante classico, gin e Bénédictine.

I suoi profumi vanno dal miele, allo zafferano fino alle noci, per un drink sbarazzino ma strutturato e complesso.

È un cocktail da gustare ad ogni brucnh, aperitivo o cena, e si abbina a piatti come carni bianche, gamberi, finger food, pollo all’arancia, branzino, e tutto ciò che la vostra fantasia richiede.

Di seguito gli ingredienti ed il metodo di preparazione del cocktail.

Ingredienti e dosi del cocktail Pino

Ingredienti e dosi del cocktail Pino

8 cl di spumante metodo classico

1 cl di Bénédictine

1 goccia di Angostura

0,5 cl di gin

soda

fetta di lime

menta in foglie per decorare

Come prepararlo

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Riempite un calice con del ghiaccio e fate scivolare una fetta di lime.

Versate una goccia di Angostura, il Bénédictine e il gin.

Aggiungete lo spumante e un goccio di soda per colmare il calice, mettete una cannuccia e rimescolate delicatamente.

Decorate con un ciuffo di menta e servite il cocktail.