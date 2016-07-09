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Quest’estate fatevi un Pino: il nuovo cocktail sparkling con Spumante e Bénédictine che sta conquistando tutti

Spumante, gin e Bénédictine: ecco il Pino, il nuovo cocktail sparkling che anima l'estate 2016 tra aperitivi in spiaggia, brunch e cene

09 Luglio 2016 - 18:15 | di Redazione

Cocktail Pino con spumante, gin, Bénédictine e menta

di M. Carmela Di Marte- Il bel tempo che ci ha fatto tanto tribolare nei primi giorni di questo inizio estate, sembra essere finalmente arrivato, accompagnato sempre dal classico aperitivo in spiaggia a fine giornata – dopo una giornata di sole e una pelle mezza ustionata – con tramonto in bella vista. Ed ecco che quest’anno a fare da new-entry nei banconi dei bar degli stabilimenti balneari vi è lui: il Pino.

Com’è fatto il Pino e che profumi ha

Il nuovo cocktail sparkling, nato da una miscela quasi sbagliata, come il Negroni, e che si prospetta diventi immortale come quest’ultimo; vivace e profumato, nitido, ma con una fragranza aromatica, è composto da spumante classico, gin e Bénédictine.
I suoi profumi vanno dal miele, allo zafferano fino alle noci, per un drink sbarazzino ma strutturato e complesso.

È un cocktail da gustare ad ogni brucnh, aperitivo o cena, e si abbina a piatti come carni bianche, gamberi, finger food, pollo all’arancia, branzino, e tutto ciò che la vostra fantasia richiede.
Di seguito gli ingredienti ed il metodo di preparazione del cocktail.

Ingredienti e dosi del cocktail Pino

Ingredienti e dosi del cocktail Pino
8 cl di spumante metodo classico
1 cl di Bénédictine
1 goccia di Angostura
0,5 cl di gin
soda
fetta di lime
menta in foglie per decorare
Come prepararlo
Cocktail Pino, cocktail sparkling con spumante, menta lime gin e Bénédictine
Riempite un calice con del ghiaccio e fate scivolare una fetta di lime.
Versate una goccia di Angostura, il Bénédictine e il gin.
Aggiungete lo spumante e un goccio di soda per colmare il calice, mettete una cannuccia e rimescolate delicatamente.
Decorate con un ciuffo di menta e servite il cocktail.

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