Quest’estate con Musement i musei sono a portata di click
Dagli Uffizi al Louvre, la piattaforma propone ingressi riservati e visite guidate per evitare ore di coda nei dieci musei d'eccellenza selezionati
25 Luglio 2017 - 10:16 | di Vincenzo Comi
David by Michelangelo - Florence Italy
Un’estate all’insegna dell’arte e della cultura? Sì, grazie! Ma come non farsi scoraggiare dalle file chilometriche che spesso si addensano all’entrata di musei ed esposizioni? A risolvere il problema ci pensa Musement, il servizio multi piattaforma che accompagna i viaggiatori nelle loro attività turistiche: in occasione dell’estate, Musement mette a disposizione esclusivi biglietti salta fila e visite guidate, per accedere ai più importanti musei d’Europa tramite un ingresso riservato, evitando stancanti
ore di coda e risparmiando fino a due ore di tempo.
Un’idea pensata su misura per tutti gli amanti dell’arte che ogni estate, allo scopo di ottimizzare il tempo a disposizione (spesso limitato), si trovano costretti a rinunciare a una o più visite culturali, abbandonando la possibilità di un’esperienza di viaggio completa. Grazie ai biglietti salta fila e ai tour esclusivi di Musement,
non è più necessario scegliere. Ecco i 10 musei d’eccellenza selezionati dalla piattaforma.
I 10 musei selezionati da Musement
1. Firenze – Galleria degli Uffizi
Con la sua straordinaria collezione di dipinti del XIV secolo e del Rinascimento, rappresenta una delle
delle gallerie più grandi d’Europa, meta ogni di milioni di visitatori da tutto il mondo. Giotto, Simone
Martini, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio… se è vero che un’attesa di ore è ripagata ampiamente
dalla visione dei capolavori qui contenuti, è ancor più vero che la possibilità di visitarla senza attendere
neanche un secondo è un’occasione imperdibile.
https://www.musement.com/it/firenze/biglietti-salta-fila-per-la-galleria-degli-uffizi-536/
2. Roma – Musei Vaticani e Cappella Sistina
Un tesoro artistico che non ha bisogno di presentazioni, i Musei Vaticani e la Cappella Sistina sono
conosciuti anche per l’altissima richiesta dei biglietti che ne consentono la visita. Cosa aspettate a
riservarvi un’entrata privilegiata?
https://www.musement.com/it/roma/biglietti-salta-fila-per-musei-vaticani-e-cappella-sistina-512/
3. Amsterdam – Museo Van Gogh
Il Museo Van Gogh costituisce la maggiore collezione di opere del più celebre e controverso pittore
olandese. L’esposizione permanente è organizzata cronologicamente, in modo da poter seguire passo
per passo la biografia dell’artista e lo sviluppo della sua tecnica e del suo stile.
https://www.musement.com/it/amsterdam/biglietti-salta-fila-al-museo-van-gogh-651/
4. Milano – Cenacolo Vinciano
Nel cuore di Milano, all’interno del convento adiacente al Santuario di Santa Maria delle Grazie, è
possibile ammirare l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci: un capolavoro dalla struttura studiata
minuziosamente, ricco di dettagli, curiosità e segreti da scoprire. Con i biglietti salta fila e
l’accompagnamento di un’esperta guida Musement, sarà possibile vivere un’esperienza totale di
immersione nel genio di Leonardo.
https://www.musement.com/it/milano/cenacolo-vinciano-biglietti-salta-fila-e-visita-guidata-497/
5. Firenze – Galleria dell’Accademia
Oggi raccolta di opere pittoriche e scultoree d’eccellenza (una su tutti: il David di Michelangelo), ieri
scuola di nomi quali Michelangelo, Benvenuto Cellini, Giorgio Vasari e Giambologna. Il biglietto salta fila
consente di accedere anche alle mostre temporanee dell’Accademia.
https://www.musement.com/it/firenze/biglietti-salta-fila-per-la-galleria-dell-accademia-537/
6. Parigi – Centre Pompidou
Progettato da Renzo Piano, il Centre Georges Pompidou custodisce 70mila opere celeberrime tra
pittura, scultura, design, fotografia e cinema, cui si aggiungono interessanti mostre temporanee per tutti
i gusti. L’esplorazione di questo patrimonio richiede il suo tempo, ma può essere ampiamente agevolata
dai biglietti salta fila!
https://www.musement.com/it/parigi/biglietti-salta-fila-per-il-centro-pompidou-9462/
7. Madrid – Museo del Prado
Il Museo del Prado ospita i capolavori dei maggiori artisti italiani, spagnoli, fiamminghi e non solo. Per
avere la soddisfazione di vedere “Las Meninas” di Velàzquez a distanza di pochi centimetri, evitando
ogni coda!
https://www.musement.com/it/madrid/biglietti-salta-fila-per-il-museo-del-prado-1201/
8. Parigi – Museo del Louvre
Non solo la Gioconda: si potrebbe stare per giorni, senza mai stancarsi, ad ammirare le numerose opere
custodite nel museo più famoso e visitato di Parigi. Dalle antichità egizie, greche e romane, ai capolavori
del ‘400 e ‘500 italiani, francesi e spagnoli, fino alla scuola fiamminga e molto, molto altro.
https://www.musement.com/it/parigi/ingresso-prioritario-al-museo-del-louvre-9362/
9. Amsterdam – Rijksmuseum
Ottocento anni di arte e storia olandese raccontati dal punto di vista di chi ne è stato protagonista: Jan
Steen, Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Johannes Vermeer, Rembrandt e i suoi allievi. Meraviglie
imperdibili se si fa tappa ad Amsterdam, che con Musement diventano a portata di mano.
https://www.musement.com/it/amsterdam/biglietti-fila-veloce-per-il-rijksmuseum-1214/
10.Berlino – Pergamon Museum
Situato nell’Isola dei Musei, costituisce uno dei musei archeologici più importanti della Germania,
contenente opere monumentali perfettamente conservate, da mozzare il fiato.
https://www.musement.com/it/berlino/biglietti-salta-fila-per-il-pergamon-museum-712/
Come acquistare i biglietti salta fila
Tutti i biglietti salta fila e i tour sono acquistabili su www.musement.com
Musement
Musement è il compagno di viaggio e servizio di personal concierge digitale per attività turistiche e
prenotazioni in tutto il mondo, ora disponibile in 450 città e 50 paesi. Il servizio è stato creato con l’idea di
aiutare i viaggiatori a scoprire e prenotare esperienze da fare, ovunque vadano, dando loro accesso a un
mondo di attività e facendoli sentire come nella propria città. Musement è disponibile in 8 lingue: Inglese,
Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Russo e Olandese su www.musement.com, iOS e
Android.
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