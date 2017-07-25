Un’estate all’insegna dell’arte e della cultura? Sì, grazie! Ma come non farsi scoraggiare dalle file chilometriche che spesso si addensano all’entrata di musei ed esposizioni? A risolvere il problema ci pensa Musement, il servizio multi piattaforma che accompagna i viaggiatori nelle loro attività turistiche: in occasione dell’estate, Musement mette a disposizione esclusivi biglietti salta fila e visite guidate, per accedere ai più importanti musei d’Europa tramite un ingresso riservato, evitando stancanti

ore di coda e risparmiando fino a due ore di tempo.

Un’idea pensata su misura per tutti gli amanti dell’arte che ogni estate, allo scopo di ottimizzare il tempo a disposizione (spesso limitato), si trovano costretti a rinunciare a una o più visite culturali, abbandonando la possibilità di un’esperienza di viaggio completa. Grazie ai biglietti salta fila e ai tour esclusivi di Musement,

non è più necessario scegliere. Ecco i 10 musei d’eccellenza selezionati dalla piattaforma.

I 10 musei selezionati da Musement

1. Firenze – Galleria degli Uffizi

Con la sua straordinaria collezione di dipinti del XIV secolo e del Rinascimento, rappresenta una delle

delle gallerie più grandi d’Europa, meta ogni di milioni di visitatori da tutto il mondo. Giotto, Simone

Martini, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio… se è vero che un’attesa di ore è ripagata ampiamente

dalla visione dei capolavori qui contenuti, è ancor più vero che la possibilità di visitarla senza attendere

neanche un secondo è un’occasione imperdibile.

https://www.musement.com/it/firenze/biglietti-salta-fila-per-la-galleria-degli-uffizi-536/

2. Roma – Musei Vaticani e Cappella Sistina

Un tesoro artistico che non ha bisogno di presentazioni, i Musei Vaticani e la Cappella Sistina sono

conosciuti anche per l’altissima richiesta dei biglietti che ne consentono la visita. Cosa aspettate a

riservarvi un’entrata privilegiata?

https://www.musement.com/it/roma/biglietti-salta-fila-per-musei-vaticani-e-cappella-sistina-512/

3. Amsterdam – Museo Van Gogh

Il Museo Van Gogh costituisce la maggiore collezione di opere del più celebre e controverso pittore

olandese. L’esposizione permanente è organizzata cronologicamente, in modo da poter seguire passo

per passo la biografia dell’artista e lo sviluppo della sua tecnica e del suo stile.

https://www.musement.com/it/amsterdam/biglietti-salta-fila-al-museo-van-gogh-651/

4. Milano – Cenacolo Vinciano

Nel cuore di Milano, all’interno del convento adiacente al Santuario di Santa Maria delle Grazie, è

possibile ammirare l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci: un capolavoro dalla struttura studiata

minuziosamente, ricco di dettagli, curiosità e segreti da scoprire. Con i biglietti salta fila e

l’accompagnamento di un’esperta guida Musement, sarà possibile vivere un’esperienza totale di

immersione nel genio di Leonardo.

https://www.musement.com/it/milano/cenacolo-vinciano-biglietti-salta-fila-e-visita-guidata-497/

5. Firenze – Galleria dell’Accademia

Oggi raccolta di opere pittoriche e scultoree d’eccellenza (una su tutti: il David di Michelangelo), ieri

scuola di nomi quali Michelangelo, Benvenuto Cellini, Giorgio Vasari e Giambologna. Il biglietto salta fila

consente di accedere anche alle mostre temporanee dell’Accademia.

https://www.musement.com/it/firenze/biglietti-salta-fila-per-la-galleria-dell-accademia-537/

6. Parigi – Centre Pompidou

Progettato da Renzo Piano, il Centre Georges Pompidou custodisce 70mila opere celeberrime tra

pittura, scultura, design, fotografia e cinema, cui si aggiungono interessanti mostre temporanee per tutti

i gusti. L’esplorazione di questo patrimonio richiede il suo tempo, ma può essere ampiamente agevolata

dai biglietti salta fila!

https://www.musement.com/it/parigi/biglietti-salta-fila-per-il-centro-pompidou-9462/

7. Madrid – Museo del Prado

Il Museo del Prado ospita i capolavori dei maggiori artisti italiani, spagnoli, fiamminghi e non solo. Per

avere la soddisfazione di vedere “Las Meninas” di Velàzquez a distanza di pochi centimetri, evitando

ogni coda!

https://www.musement.com/it/madrid/biglietti-salta-fila-per-il-museo-del-prado-1201/

8. Parigi – Museo del Louvre

Non solo la Gioconda: si potrebbe stare per giorni, senza mai stancarsi, ad ammirare le numerose opere

custodite nel museo più famoso e visitato di Parigi. Dalle antichità egizie, greche e romane, ai capolavori

del ‘400 e ‘500 italiani, francesi e spagnoli, fino alla scuola fiamminga e molto, molto altro.

https://www.musement.com/it/parigi/ingresso-prioritario-al-museo-del-louvre-9362/

9. Amsterdam – Rijksmuseum

Ottocento anni di arte e storia olandese raccontati dal punto di vista di chi ne è stato protagonista: Jan

Steen, Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Johannes Vermeer, Rembrandt e i suoi allievi. Meraviglie

imperdibili se si fa tappa ad Amsterdam, che con Musement diventano a portata di mano.

https://www.musement.com/it/amsterdam/biglietti-fila-veloce-per-il-rijksmuseum-1214/

10.Berlino – Pergamon Museum

Situato nell’Isola dei Musei, costituisce uno dei musei archeologici più importanti della Germania,

contenente opere monumentali perfettamente conservate, da mozzare il fiato.

https://www.musement.com/it/berlino/biglietti-salta-fila-per-il-pergamon-museum-712/

Come acquistare i biglietti salta fila

Tutti i biglietti salta fila e i tour sono acquistabili su www.musement.com

Musement

Musement è il compagno di viaggio e servizio di personal concierge digitale per attività turistiche e

prenotazioni in tutto il mondo, ora disponibile in 450 città e 50 paesi. Il servizio è stato creato con l’idea di

aiutare i viaggiatori a scoprire e prenotare esperienze da fare, ovunque vadano, dando loro accesso a un

mondo di attività e facendoli sentire come nella propria città. Musement è disponibile in 8 lingue: Inglese,

Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Russo e Olandese su www.musement.com, iOS e

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