Questo mese il consueto appuntamento con la Fiera della Decrescita. Ecco i prossimi appuntamenti al Cartella

Questo mese, in occasione delle festività natalizie, il consueto appuntamento con la Fiera della Decrescita è anticipato di una settimana: domenica 21 dicembre dalle 10.30 il prato del c.s.o.a. Cartella tornerà a trasformarsi nel piccolo, ma ormai tanto atteso, bazar etico e sostenibile. Un’occasione per fare regali di qualità, sostenendo chi produce in maniera rispettosa dell’ambiente e della dignità dei lavoratori.

Alle 12.00, nel corso della Fiera, si terrà l’estrazione del biglietto vincitore del sorteggio per la campagna “Sostieniamo gli spazi autogestiti”, che assicurerà un bel cestone natalizio con i prodotti del G.A.S. Felce & Mirtillo. La campagna è finalizzata al sostegno delle spese per la ricostruzione del Cartella e la ristrutturazione dei locali del Nuvola Rossa di Villa San Giovanni.

Intanto i lavori per la ricostruzione del Cartella continuano e, anche se ancora c’è tanto da fare, la struttura è finalmente agibile anche d’inverno! Si possono così rilanciare appuntamenti come quello del CineCartella, che riparte parlando di Calabria e delle sue storiche e bistrattate ferrovie.

Appuntamento quindi lunedì 22 dicembre alle ore 19.00 per incontrare Marco Perri, giovane regista vibonese che ci proporrà “Viaggio in Calabria A/R, documentario prodotto grazie a una campagna di crowdfunding e con il contributo delle Ferrovie della Calabria. Dopo aver introdotto i temi del film, alle 21.00 la proiezione.