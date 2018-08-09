Raccolta differenziata – Avviso modifica calendario per la settimana di ferragosto
A causa del blocco trasporti del 15 agosto il servizio porta a porta cambia dal 13 al 18 agosto in alcune zone e riprende regolarmente dal 20
09 Agosto 2018 - 17:03 | di Eva Curatola
Avvisiamo i cittadini che a causa del blocco trasporti e del limite orario fissato degli impianti, previsto per la giornata del 15 agosto 2018, il servizio di raccolta differenziata porta a porta subirà delle modifiche per la sola settimana DAL 13 AL 18 AGOSTO 2018 per alcune zone del territorio. Riprenderà regolarmente dal 20 agosto 2018.
Riportiamo qui di seguito i calendari con le variazioni.
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