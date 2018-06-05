Riceviamo e pubblichiamo – “Le Associazioni Culturali della Città di Reggio Calabria evidenziano il proprio disappunto nel constatare la deplorevole abitudine di molti “cittadini” di depositare buste di immondizia maleodorante sui marciapiedi, creando mini-discariche dovunque, in barba ad ogni normativa e malgrado l’Amministrazione Comunale abbia messo a punto un efficiente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Amareggia rilevare come, a fronte delle attività volte alla promozione culturale e civile di una Città un tempo “bella e gentile”, certi condannabili comportamenti, imputabili a insufficiente senso civico e a scarsa considerazione per la salute e l’igiene pubblica, espongano la cittadinanza rispettosa delle regole al biasimo e alle critiche dei turisti e dei visitatori”.

Fonte: La Presidente Irene Tripodi