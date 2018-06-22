Lunedì 25 giugno partono le consegne dei contenitori per la differenziata porta a porta a Condera e Spirito Santo, gli ultimi quartieri raggiunti dal servizio

Verranno avviate a partire da lunedi 25 giugno 2018 le consegne dei contenitori per effettuare la raccolta differenziata porta a porta per i cittadini dei quartieri di Condera e Spirito Santo.

Dopo l’avvio delle consegne nel territorio settima circoscrizione di Modena – San Sperato, da lunedi partirà l’ultimo ciclo di consegne negli unici quartieri cittadini ad oggi non raggiunti dal servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Dove e come ritirare il kit

Tutti i cittadini potranno recarsi dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di Spirito Santo e dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Nel frattempo continuano le consegne per i cittadini dei quartieri di Modena e San Sperato, al CAMPO CONI “A.PENNA” VIA MODENA S. SPERATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00, che dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità.

Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

Gli incontri informativi con la cittadinanza

Nel frattempo continuano gli incontri informativi dedicati alla cittadinanza che si appresta ad avviare il nuovo metodo di conferimento della raccolta differenziata, attraverso il porta a porta. Nella giornata di oggi, 22 giugno, dalle ore 17:00 presso il Salone Parrocchiale di Spirito Santo, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza, a cui parteciperà l’Amministrazione Comunale ed AVR per creare un’altra occasione di sensibilizzazione ed informazione sul nuovo servizio di raccolta che partirà a breve anche in queste due zone. Un prossimo incontro è già previsto presso i locali dell’Auditorium della Chiesa di Santa Maria della Neve a Cannavò il prossimo martedi 3 luglio alle ore 17:30.

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.