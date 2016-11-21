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Racconto Calabrese in corsa per i ‘David di Donatello’

Il film di Renato Pagliuso Racconto Calabrese, girato quasi interamente in Calabria, concorre ai David di Donatello

21 Novembre 2016 - 17:52 | di Pasquale Romano

Locandina del film Racconto Calabrese di Renato Pagliuso, in corsa per i David di Donatello

È in corsa per i David di Donatello il film “Racconto calabrese”, del regista Renato Pagliuso e prodotto dalla “Esterno Giorno Film Production”. Il regista della pellicola, ai microfoni di Citynow, aveva dichiarato che nel film si punta ad evidenziare ‘l’attaccamento alla nostra terra, i valori sani che animano gran parte di noi calabresi’.

‘Racconto Calabrese’ è la storia di un uomo semplice, un padre, un lavoratore come tanti che, ritrovandosi senza la sua famiglia e senza amici dopo essere stato calunniato, si lascia morire. ‘Sono convinto che ogni uomo quando muore lascia sempre qualcosa in sospeso. E allora perché non immaginare la possibilità di “tornare” per un istante e trovare qualcuno disposto ad ascoltarti?’, ha dichiarato il regista.

La cerimonia di premiazione dei David è fissata al 18 febbraio. Il film è stato girato quasi interamente in Calabria. Le musiche sono di Francesco Perri, i costumi di Maria Grazia Aiello, la fotografia di Federico Del Zoppo.

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