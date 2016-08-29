Rachele Terrazziani è Miss Calabria 2016 a Miss Europe Continental

La diciassettenne di Cittanova ha vinto la finale regionale di Tropea e rappresenterà la regione insieme ad altre tre miss alla finale nazionale

La neoeletta Miss Calabria 2016 a Miss Europe Continental si chiama Rachele Terrazziani, 17 anni di Cittanova. Eletta alla Finale Regionale di Tropea. Precedentemente era stata eletta Miss Provincia di Reggio Calabria a San Giorgio Morgeto.

Alla Finale hanno partecipato le Miss Provincia di Cosenza eletta a Paola, la Miss Provincia di Catanzaro eletta a Lamezia Terme oltre alle Miss Nocera Terinese, Maida, Campora San Giovanni ed Amantea. In giuria alla Finale Tropeana personalità dell’imprenditoria e professionisti del calibro della Dott.ssa Elena Bagala’, Dott.ssa Maria Molinaro, Franco Villella , il Manager Maurizio Varone e la Dott.ssa Leona Cremonese.

La giuria e gli ospiti della serata

Per il giornalismo presente il dottor Pasquale Motta direttore della C . Inoltre completava il parterre Valentina Cropanise attrice ed ex Miss Calabria e Luciano Bottaro regista ed attore oltreché rappresentante della Larus Film Roma. Durante la serata finale hanno spiccato le poesie della poetessa Ines Pugliese e le prose dello scrittore Tommaso Cozzitorto recitate da Rosy Falvo.

Un chitarrista di fama nazionale Saverio Fogliaro di Mileto ha strabiliato il foltissimo pubblico presente in piazza Vittorio Veneto. La direzione artistica di Giuseppe Sparta,gli abiti di Nancy Casamento ed i gioielli del Maestro Orafo Sandro Prandina in Cosenza, hanno arricchito lo spettacolo creato da Giuseppe Lombardi e la Cosmopolitan Eventi. Fotografo ufficiale Fabio Calabrò di Reggio Calabria e responsabile casting Lelia Cittadino.

I doni alle miss e lo staff dell’evento

Tra i doni ricevuti dalle Miss è stato notabile TROPHEIA, il gioiello inventato con l’antico nome di Tropea donato alla città dal Maestro Prandina e da Giuseppe Lombardi. Trucco e parrucco di De Marco Style coordinati da Maurizio Sperta. Marika Costabile ha ceduto fascia e corona, della passata edizione.

Andranno alla Finale Nazionale Miss Europe Continental Italy altre tre rappresentanti regionali: Sabrina Roberto di Lamezia Terme, Alfonsina Avolio di Martirano Antico e Federica Arena di Mileto.