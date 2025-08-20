Minasi: ‘Alta Velocità fino a Reggio e Ponte sullo Stretto entro il 2032’
"La Calabria avanza insieme all’Italia con respiro europeo e vocazione mediterrane" le parole della senatrice
20 Agosto 2025 - 15:45 | Comunicato Stampa
«L’iter per il raddoppio della galleria Santomarco entra nella fase decisiva: con l’aggiudicazione del maxi appalto da 1,6 miliardi di euro per l’ammodernamento della tratta Paola–Cosenza compiamo un passaggio strategico che consolida il percorso di Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria e restituisce alla Calabria una prospettiva di mobilità moderna e competitiva».
Lo ha dichiarato la senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando la nuova tappa per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie calabresi.
Minasi ha ringraziato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per aver riportato con determinazione il dossier tra le priorità del Governo, e RFI per il lavoro tecnico che ha portato all’aggiudicazione rapida dell’appalto:
«È la dimostrazione che quando visione politica e capacità amministrativa camminano insieme, i risultati arrivano».
Benefici attesi
Secondo gli atti progettuali, l’intervento garantirà:
- riduzione dei tempi di percorrenza;
- aumento della capacità ferroviaria;
- innalzamento degli standard di sicurezza;
- ricadute immediate su mobilità, competitività delle imprese e attrattività del territorio;
- nuova occupazione qualificata lungo tutta la filiera.
Un disegno infrastrutturale integrato
Per la senatrice, il raddoppio della Santomarco è «opera fondamentale» nel collegamento con la futura AV Salerno–Reggio Calabria, connessa anche al potenziamento della SS106 e alla riqualificazione della ferrovia jonica.
«È la rete a fare la differenza – ha detto Minasi – collegando la Calabria ai principali flussi logistici e turistici del Mediterraneo e dell’Europa».
AV e Ponte sullo Stretto entro il 2032
La parlamentare ha ricordato le parole recenti del ministro Salvini: l’obiettivo è portare l’Alta Velocità fino a Reggio Calabria in parallelo con la realizzazione del Ponte sullo Stretto, con timeline fissata al 2032.
Sul Ponte, Minasi ha ribadito i numeri: «Un quadro economico di 13,5 miliardi, campata unica di 3.300 metri, sei corsie stradali e due binari ferroviari, cantieri al via entro il 2025 e apertura intorno al 2032».
«La Calabria avanza insieme all’Italia – ha concluso Minasi – con respiro europeo e vocazione mediterranea. L’Alta Velocità fino a Reggio e il Ponte sullo Stretto, con numeri e tempi ormai definiti, saranno l’emblema più evidente di questa nuova fase».