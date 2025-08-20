Minasi: ‘Alta Velocità fino a Reggio e Ponte sullo Stretto entro il 2032’

«L’iter per il raddoppio della galleria Santomarco entra nella fase decisiva: con l’aggiudicazione del maxi appalto da 1,6 miliardi di euro per l’ammodernamento della tratta Paola–Cosenza compiamo un passaggio strategico che consolida il percorso di Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria e restituisce alla Calabria una prospettiva di mobilità moderna e competitiva».

Lo ha dichiarato la senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando la nuova tappa per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie calabresi.

Minasi ha ringraziato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per aver riportato con determinazione il dossier tra le priorità del Governo, e RFI per il lavoro tecnico che ha portato all’aggiudicazione rapida dell’appalto:

«È la dimostrazione che quando visione politica e capacità amministrativa camminano insieme, i risultati arrivano».

Benefici attesi

Secondo gli atti progettuali, l’intervento garantirà:

riduzione dei tempi di percorrenza ;

; aumento della capacità ferroviaria ;

; innalzamento degli standard di sicurezza ;

; ricadute immediate su mobilità, competitività delle imprese e attrattività del territorio;

nuova occupazione qualificata lungo tutta la filiera.

Un disegno infrastrutturale integrato

Per la senatrice, il raddoppio della Santomarco è «opera fondamentale» nel collegamento con la futura AV Salerno–Reggio Calabria, connessa anche al potenziamento della SS106 e alla riqualificazione della ferrovia jonica.

«È la rete a fare la differenza – ha detto Minasi – collegando la Calabria ai principali flussi logistici e turistici del Mediterraneo e dell’Europa».

AV e Ponte sullo Stretto entro il 2032

La parlamentare ha ricordato le parole recenti del ministro Salvini: l’obiettivo è portare l’Alta Velocità fino a Reggio Calabria in parallelo con la realizzazione del Ponte sullo Stretto, con timeline fissata al 2032.

Sul Ponte, Minasi ha ribadito i numeri: «Un quadro economico di 13,5 miliardi, campata unica di 3.300 metri, sei corsie stradali e due binari ferroviari, cantieri al via entro il 2025 e apertura intorno al 2032».