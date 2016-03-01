Radio Touring 104 compie 40 anni

Il primo marzo del 1976 nasceva a Reggio Calabria “Radio Touring 104”, apripista nell’emittenza radiofonica privata in riva allo Stretto e in Calabria. Quarant’anni possono essere tanti o pochissimi. I nostri sono volati via in un attivo: ieri pionieri dell’etere, con le prime trasmissioni sperimentali, oggi la radio più ascoltata in provincia di Reggio e tra le più ascoltate in Calabria, punto di riferimento per intera l’aera dello Stretto di Messina.

Musica, informazione, sport e cultura: questi i prodotti principali della “radio ufficiale dei grandi eventi”, sempre presenti, tra la gente, in ogni occasione di rilevanza sociale del territorio cittadino e provinciale. Radio Touring 104 è la radio di Reggio Calabria, l’emittente che ha accompagnato con grande passione gli ultimi 40 anni di storia cittadina, attraverso gli eventi sportivi: esclusivista delle radiocronache della Reggina Calcio, esclusivista delle radiocronache della Viola Basket, radio supporto del Giro d’Italia, della Traversata a Nuoto dello Stretto di Messina, delle Finali del Grand Prix di Volley Femminile, dei Mondiali di Volley Maschili, della Finale Mondiale di tennis Fed Cup.

I grandi concerti di Reggio Calabria

Seguendo direttamente tutti i più importanti eventi musicali nazionali e locali: Sanremo, i principali concerti di Reggio Calabria (Sting, Elton John, Zucchero, Ligabue, Pino Daniele, Vasco Rossi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Franco Battiato, Antonello Venditti, Jovanotti, Ron, Eugenio Bennato, i Pooh, Nomadi, PFM, Litfiba, Duran Duran, Renzo Arbore, Ricky Martin, Enrico Rava, Compay Segundo, Ray Charles, Michel Petrucciani, e tanti altri).

Partner ufficiale dei più importanti eventi culturali e turistici: le stagioni teatrali del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, le rassegne musicali di “Roccella Jazz”, “Jazzmin la Sosta”, delle “Notti Bianche” di Reggio Calabria e delle più importanti località turistiche del territorio: Scilla, Bagnara, Cannitello, Gambarie d’Aspromonte.

L’informazione locale dal 1976

La redazione giornalistica ha sempre seguito da vicino e dato voce a tutti i personaggi che dal 1976 ad oggi hanno accompagnato la vita politica, amministrativa e sociale di Reggio Calabria e della provincia, con 10 edizioni di giornali radio locali, trasmissioni settimanali di approfondimento e dirette nel corso dei più rilevanti appuntamenti cittadini e provinciali.

La naturale evoluzione dei media ha visto protagonista anche Radio Touring 104 che proprio quest’anno festeggerà anche un anno di vita di Video Touring (655 digitale terrestre), prima esperienza calabrese di radiovisione che punta a completare e rendere più attuale la comunicazione, l’intrattenimento e l’informazione.