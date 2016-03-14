Touring 104 presenta gli eventi per il 40esimo
Radio Touring 104 compie 40 anni di attività: conferenza stampa a Palazzo San Giorgio il 15 marzo, poi gli eventi del 18 marzo al Miramare e del 19 al Teatro Cilea
14 Marzo 2016 - 10:29 | di Redazione
Martedì 15 marzo alle ore 10.30, presso il “Salone dei Lampadari” di “Palazzo San Giorgio” a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati in occasione dei 40 anni di attività di “RADIO TOURING 104”.
Saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’editore di Radio Touring 104 Santo Frascati.
Gli eventi si svolgeranno; venerdì 18 marzo 2016 a partire dalle ore 9.30, presso i saloni dell’Hotel Miramare di Reggio Calabria; sabato 19 marzo 2016 alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria.
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