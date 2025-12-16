Raduno tecnico nazionale giovanile tiro con l’arco: progetto La Fenice

Si è concluso il raduno tecnico nazionale giovanile di tiro con l’arco svoltosi a Cinquefrondi. Il raduno, come altri che saranno svolti in altre regioni, rientra in un progetto federale “La Fenice“, che ha la finalità di dare vita ad una visione tecnica e didattica condivise tra centro e periferie; individuare e valorizzare i giovanissimi arcieri ; focalizzare l’ attività verso una futura prospettiva olimpica, particolare modo per la divisione compound che da poco è stata ammessa ali Giochi Olimpici.

Al raduno sono stati convocati alcuni giovani atleti calabresi delle classi ragazzi e allievi divisioni compound e arco ricurvo e i loro istruttori. Nel corso del raduno è stato un fruttuoso scambio di informazioni tra i tecnici e per i giovani arcieri un momento di consapevolezza delle loro capacità e potenzialità. Il presidente del Comitato Regionale Fitarco Giovanni Giarmoleo ed il consigliere nazionale Alessandro Albanese hanno sottolineato quanto siano arricchenti e formanti per la crescita del tiro con l’ arco queste esperienze sul territorio per il settore giovanile.