S’intitola “Lo Squadrone.Dispacci dalla guerra di ‘ndrangheta” la serie televisiva in quattro puntate che andrà in onda su Rai2,e che sarà presentata in anteprima il 19 marzo a Vibo Valentia, dove il reparto ha sede, alla presenza tra gli altri del direttore di Rai2 Andrea Fabiano e del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

La fiction, ispirata al lavoro dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria dei Carabinieri e prodotta da Clipper Media in collaborazione con la Rai e con il sostegno di Calabria Film Commissione, andrà in onda in seconda serata su Rai2 a partire da mercoledì 21 marzo.

Gli episodi, da 50 minuti, scritti e diretti da Claudio Camarca, raccontano uno spaccato reale dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata condotta dallo squadrone ma anche sui singoli uomini, sul loro privato e sulle motivazioni più intime che li spingono.

Dal 1991, anno di costituzione del reparto, lo squadrone ha eseguito ottomila arresti, catturato 282 latitanti di ‘ndrangheta e scovato 400 bunker.