Su Rai2 serie tv ‘Lo Squadrone, dispacci dalla guerra di ‘ndrangheta’
Quattro puntate in seconda serata dal 21 marzo, anteprima a Vibo Valentia il 19: la fiction ispirata ai Cacciatori di Calabria
14 Marzo 2018 - 17:31 | di Vincenzo Comi
Tv: serie su Squadroni Cacciatori Calabria
S’intitola “Lo Squadrone.Dispacci dalla guerra di ‘ndrangheta” la serie televisiva in quattro puntate che andrà in onda su Rai2,e che sarà presentata in anteprima il 19 marzo a Vibo Valentia, dove il reparto ha sede, alla presenza tra gli altri del direttore di Rai2 Andrea Fabiano e del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.
La fiction, ispirata al lavoro dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria dei Carabinieri e prodotta da Clipper Media in collaborazione con la Rai e con il sostegno di Calabria Film Commissione, andrà in onda in seconda serata su Rai2 a partire da mercoledì 21 marzo.
Gli episodi, da 50 minuti, scritti e diretti da Claudio Camarca, raccontano uno spaccato reale dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata condotta dallo squadrone ma anche sui singoli uomini, sul loro privato e sulle motivazioni più intime che li spingono.
Dal 1991, anno di costituzione del reparto, lo squadrone ha eseguito ottomila arresti, catturato 282 latitanti di ‘ndrangheta e scovato 400 bunker.
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