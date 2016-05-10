City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il rapper e beatmaker Mr.Rain in concerto alla Luna Ribelle

Il rapper di Desenzano chiude la stagione delle serate Elite alla Luna Ribelle: il 14 maggio, dalle 23.30, live con dj e vocalist

10 Maggio 2016 - 18:43 | di Redazione

Mr.Rain, rapper e beatmaker, in concerto a Reggio Calabria il 14 maggio 2016

di Laura Maria Tavella – Sarà il rapper e beatmaker Mattia Balardi, meglio noto come Mr.Rain, a chiudere la stagione invernale delle serate organizzate dallo staff reggino Elite.

Il rapper, che molti di voi ricorderanno per l’episodio avvenuto durante il talent “X-Factor” quando, dopo essere stato ripescato, l’artista rifiutò la partecipazione al programma, sarà a Reggio Calabria, alla Luna Ribelle, il 14 maggio, dalle ore 23.30.

Assieme al rapper, durante e dopo la serata i dj Claudio Polimeni e Demi Labate e il vocalist Eros Pillitteri, per un live davvero da non perdere, in vista dell’uscita del nuovo singolo,in estate e per ascoltare dal vivo il rapper di Desenzano, tanto caro ai grandi rapper, tanto da aver già aperto i concerti di artisti come Vacca, Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Toots and the Maytals, Babaman, Bassi Maestro, Two Fingerz, Mondo Marcio, Brusco, Gemitaiz, Madman e Dargen D’amico.

Per l’album dovremo attendere la fine del 2016, ma per tutta l’estate, a partire dalla tappa di Reggio Calabria, Mr.Rain sarà in tour in tutta Italia per presentare il singolo “Carillon” e  riproporre le tracce del disco dello scorso anno “Memories” e i vecchi successi del 2011, anno di pubblicazione del suo primo mixtape ‘Time 2 Eat’.

Per informazioni sulle prevendite, telefonare al  320.8247438 – 345.1686073
Il rapper Mr.Rain, ospite della serata Elite alla Luna Ribelle di Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Night Life
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?