Il rapper e beatmaker Mr.Rain in concerto alla Luna Ribelle

di Laura Maria Tavella – Sarà il rapper e beatmaker Mattia Balardi, meglio noto come Mr.Rain, a chiudere la stagione invernale delle serate organizzate dallo staff reggino Elite.

Il rapper, che molti di voi ricorderanno per l’episodio avvenuto durante il talent “X-Factor” quando, dopo essere stato ripescato, l’artista rifiutò la partecipazione al programma, sarà a Reggio Calabria, alla Luna Ribelle, il 14 maggio, dalle ore 23.30.

Assieme al rapper, durante e dopo la serata i dj Claudio Polimeni e Demi Labate e il vocalist Eros Pillitteri, per un live davvero da non perdere, in vista dell’uscita del nuovo singolo,in estate e per ascoltare dal vivo il rapper di Desenzano, tanto caro ai grandi rapper, tanto da aver già aperto i concerti di artisti come Vacca, Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Toots and the Maytals, Babaman, Bassi Maestro, Two Fingerz, Mondo Marcio, Brusco, Gemitaiz, Madman e Dargen D’amico.

Per l’album dovremo attendere la fine del 2016, ma per tutta l’estate, a partire dalla tappa di Reggio Calabria, Mr.Rain sarà in tour in tutta Italia per presentare il singolo “Carillon” e riproporre le tracce del disco dello scorso anno “Memories” e i vecchi successi del 2011, anno di pubblicazione del suo primo mixtape ‘Time 2 Eat’.

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