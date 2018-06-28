Il rapper italiano Capo Plaza sbarca nella città dello Stretto
Il rapper salernitano classe '98 sbarca in riva allo Stretto giovedì 12 luglio, nella zona concerti della Luna Ribelle
28 Giugno 2018 - 10:30 | di Eva Curatola
Luca D’Orso all’anagrafe, Capo Plaza per i suoi fan. Il talento rapper salernitano classe ’98, non passa inosservato, sin da suoi primi singoli.
Pubblica su Youtube la sua prima traccia, “Sto Giù”, il 26 Febbraio 2013. Seguono molti altri brani e alcuni freestyle. Ma il successo vero e proprio arriva nel 2018 con “20” il suo album d’esordio, che in sole due settimane conquista il disco d’oro. Attualmente è in corso il tour che lo sta portando in giro per tutta Italia con ottimi risultati.
Fra le tappe non manca Reggio Calabria. L’appuntamento con il rapper del momento è previsto per giovedì 12 luglio. La location designata è quella della zona concerti della Luna Ribelle.
“Nella vita bisogna osare, bisogna credere che tutto sia possibile, noi ci abbiamo creduto, ora tocca a voi”.
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