Calabria-California: lezione condivisa pratiche di rigenerazione urbana

Il 12 maggio alla Saletta PAU un confronto tra l'assessore Quattrone e le docenti californiane sulla rigenerazione urbana sostenibile

Il prossimo 12 Maggio p.v. ore 11.00 presso la Saletta PAU sarà organizzato l’incontro tra l’Assessore alla Pianificazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile e Smart City della Città di Reggio Calabria ed il Sottosegretario dello Stato della California per le politiche abitative. L’evento è organizzato a cura del CludsLab, laboratorio operante all’interno del Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea.

La lezione condivisa nel Dottorato internazionale

L’occasione sarà una lezione condivisa all’interno del Dottorato Internazionale “Urban Regeneration & Economic Development” durante la quale da una parte le docenti californiane (Susan Lee Riggs ed Elizabeth Morris) illustreranno le pratiche di rigenerazione urbana poste in essere nello Stato della California con particolare riferimento ai principi della sostenibilità adottati a scala urbana. Dall’altra parte, l’Assessore Agata Quattrone avrà modo di illustrare gli strumenti per la pianificazione urbana sostenibile e la strategia Smart City da adottare per il governo del territorio della Città di Reggio Calabria.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali portati dal Direttore del Dipartimento, Francesca Martorano e dal Prorettore delle Relazioni Internazionali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Francesco Carlo Morabito.

Gli obiettivi dell’incontro

L’incontro persegue un duplice obiettivo: la condivisione di pratiche ed il mutuo confronto, siamo certi, sarà fonte di nuovi stimoli a beneficio di entrambe le amministrazioni. D’altro canto, l’evento potrà dare agli studenti del IV Ciclo del Dottorato Internazionale un riscontro dei concetti accademici di matrice nordamericana finora discussi, in termini di implementazione concreta attraverso gli strumenti urbanistici italiani.

Attraverso questa iniziativa, il CludsLab rinnova il suo impegno a consolidare la dimensione internazionale dell’Ateneo ed il suo impatto sul territorio attraverso il coinvolgimento diretto degli attori istituzionali. Siamo certi che iniziative di questo tipo possano innescare sinergie strategiche per il trasferimento delle capacità e conoscenze maturate in campo accademico nella dimensione locale.

L’incontro è aperto a tutte le componenti del mondo accademico e non solo. Preghiamo la partecipazione attraverso interventi in lingua inglese in modo da favorire il dibattito a tutti i soggetti presenti.

Informazioni e canali del CludsLab

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