Rappresentativa calabrese verso il Torneo del Mediterraneo

Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al “TORNEO DEL MEDITERRANEO”, in programma a Sant’Andrea dello Ionio (CZ) dal 23 al 25 giugno 2017 e che vedrà la partecipazione delle rappresentative di Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, il Referente Tecnico Territoriale della Calabria Domenico Bolignano ha programmato i seguenti raduni regionale di selezione ed allenamento: si inizierà venerdì 9 giugno 2017, lunedì 12 giugno, venerdì 16 e si concluderà il mini-tour di allenamenti il 19 di giugno. Nei Comunicati Ufficiali che seguiranno, saranno indicate le sedi di svolgimento di ciascun raduno. Al termine dell’allenamento del 19 giugno saranno rese note le convocazioni dei 12 atleti e dei 2 tecnici che parteciperanno al Torneo.

Lo staff tecnico del primo raduno

Lo Staff tecnico per il primo raduno sarà composto dal Dirigente del Comitato Regionale Roberto Priolo, i tecnici Massimo De Summa, Giuseppe Polimeni, Massimiliano Sabato ed Iliano Sant’Ambrogio e la Referente regionale per la preparazione fisica Roberta Vozza.

Gli atleti convocati sono Christian Artuso della Basket Nuova Jolly Reggio Calabria, Andrea Bianchi della Scuol di Basket Viola, Domenico Brugnano,Raffaele Guarnieri,Luciano Scarpino e Matteo Mastria della Smaf Catanzaro,Luca Coluccio,Ivan De Francesco,Francesco Faviere e Nico Nicolaio della Bim Bum Basket Rende, Fabio Fazzari della Vis Reggio, Tiziano Gallo della Cab Cosenza,Lorenzo La Rocca, Giuseppe Lacolla,Giovanni Laruffa e Rosario Lollio del Basket Alan di Gioia Tauro e Matteo Velonà della Lumaka Reggio Calabria. Le riserve a casa sono Alessandro Cersosimo del Cab Cosenza, Marco Barbera e Marco Cipri della Gio & Gio Palmi, Cristian Mammone e Paolo Marcianò della Lumaka Reggio Calabria, Vito Mazza e Vincenzo Topia della Pallacanestro Vibo ed Andrea Sestito della Smaf Catanzaro.