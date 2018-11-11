Il concorso di VinRadio chiude con oltre 11mila votanti: il podio si sposta e il voto è tutto del pubblico, senza giuria di sommelier

Si è conclusa sabato 10 novembre la Rassegna dei Vini Novelli Calabresi 2017: il vincitore è stato scelto dai radio ascoltatori e dai lettori che sono hanno potuto esprimere il proprio voto sul sito www.radiodelbuongustaio.com.

Il podio: Cantine Zito, De Luca e Spadafora

Enorme soddisfazione da parte della redazione di VinRadio realizzatrice del concorso “Miglior Novello di Calabria” 2018 quest’anno il podio si è spostato da Donnici a Cirò Marina. Ad aggiudicarsi il titolo sono state le Cantine Zito con 2561 preferenze, al secondo gradino sempre un vino di Cirò le Cantine De Luca con 2404 preferenze, sul terzo gradino si è posizionata la Cantina Spadafora di Donnici con 2104 preferenze.

Enorme soddisfazione prima da parte degli organizzatori, felici di aver raggiunto quota 11197 votanti. E’ stato dato al concorso un taglio più moderno e contro tendenza dando l’opportunità al consumatore finale di dare il proprio giudizio, così da sentirsi per un’attimo anche lui sommelier.

Un concorso senza giuria di sommelier

Il concorso, come ormai negli ultimi anni, non ha avuto una giuria di esperti sommelier ma la palla è passata a tutti coloro che hanno degustato nel mese di novembre il vino novello, durante una serata a tema, a casa con gli amici o da soli. Dopo averlo degustato, è bastato andare sul sito ed esprimere il proprio voto.

Per visionare la classifica completa, e scoprire gli altri vini in gara basta andare sul sito. L’iniziativa è stata organizzata dalla redazione del programma radiofonico VinRadio, un programma interamente dedicato al mondo dei vini e della degustazione in onda su molte radio FM in Italia, si può ascoltare anche in streaming sul sito www.radiodelbuongustaio.com

L’appuntamento viene rinnovato per il 2019 per la nona edizione della rassegna dei vini novelli sul web.