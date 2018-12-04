Boccaccio alla rassegna del dolce artigianale
Una torta con pasta frolla sablè al profumo di clementine, marmellata e una massa montata di burro, uova e mandorle: la creazione dei pasticcieri Francesco Cusmano e Francesco Sottilaro
04 Dicembre 2018 - 14:12 | di Eva Curatola
Nella giornata di ieri la Pasticceria Boccaccio, con i suoi Pasticcieri Francesco Cusmano e Francesco Sottilaro, ha partecipato alla XVII edizione della Rassegna del dolce artigianale reggino, organizzata dall’APAR di Reggio Calabria e tenutasi presso la sede del Consiglio Regionale.
In tale occasione, la Pasticceria, sita sul Lungomare Fatamorgana a Cannitello di Villa San Giovanni, ha presentato la sua nuova creazione: “IL CANTO DELLE SIRENE”!
Si tratta di una torta composta da pasta frolla sablè al burro al profumo di clementine con uno strato sottile sul fondo di marmellata di clementine e una massa montata di burro fresco, uova, zucchero, polvere di mandorle e liquore al mandarancio! Una vera leccornia!
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