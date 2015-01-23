RC: Divieto di sosta per operazioni di diserbo e spazzamento meccanizzato in città. Ecco tutte le indicazioni

A partire dal 18-01-2015 fino al 11-02-2015.

Qui tutte le indicazioni ai cittadini per le operazioni di diserbo e spazzamento meccanizzato in alcune zone della Città

Ordinanza Dirigenziale n. 22 Prot. 1320 del 16-01-2015

I L D I R I G E N T E Visto il programma di spazzamento meccanizzato trasmesso dalla Società A.V.R S.p.a. in data 15-01-2015 con prot. n° 1152 con cui si richiede il divieto di sosta in alcune zone della città al fine di eseguire i lavori di pulizia in sicurezza;Che per consentire il regolare svolgimento delle suddette operazioni, si rende opportuno vietare la sosta ed effettuare il restringimento della carreggiata nelle vie interessate dai lavori di cui sopra; Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

O R D I N A

IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Santa Caterina lato mare – Via Pensilvania lato mare – Via Ibico lato monte

DALLE ORE 20.00 DEL 18 GENNAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 19 GENNAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Gebbione lato dx nel tratto compreso tra il Viale A. Moro e la via Sbarre C.li- Via G. Galilei lato monte- Via Sbarre C.li (lato mare) nel tratto compreso tra la Via S. Giuseppe e la via Botteghelle DALLE ORE 20.00 DEL 20 GENNAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 21 GENNAIO 2015 IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Viale Aldo Moro lato mare- Via Sbarre C.li lato monte (da via Loreto a ponte S. Pietro) DALLE ORE 20.00 DEL 22 GENNAIO 20145ALLE ORE 03,00 DEL 23 GENNAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Santa Caterina lato monte – Via Pensilvania lato monte – Via Ibico lato mare DALLE ORE 20.00 DEL 25 GENNAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 26 GENNAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Sbarre C.li lato mare nel tratto compreso tra la via Botteghelle ed il Ponte S. Pietro- Via Prol.to D. Tripepi DALLE ORE 20.00 DEL 27 GENNAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 28 GENNAIO 2015-

IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Prol.to Aschenez lato mare – Via Prol.to Torrione- Via Gebbione lato Nord nel tratto compreso tra il Viale A. Moro e la via Sbarre C.li

DALLE ORE 20.00 DEL 29 GENNAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 30 GENNAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Italia lato monte- V.le Argine dx Annunziata lato mare- Via Prol.to D. Tripepi lato mare nel tratto compreso tra la via C. Portanova e la via Sacchi DALLE ORE 20.00 DEL 01 FEBBRAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 02 FEBBRAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Prol.to Via Torrione lato mare nel tratto compreso tra la via Card. Portanova e la via Sacchi – Via Monsignor De Lorenzo lato mare – Via Roma lato nordDALLE ORE 20.00 DEL 03 FEBBRAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 04 FEBBRAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Prol.to Aschenez lato marer nel tratto compreso tra la via Card. Portanova e la via Sacchi – Via Don Orione lato monte – Via Santa Lucia al Parco lato SudDALLE ORE 20.00 DEL 05 FEBBRAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 06 FEBBRAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- V.le Argine sx Annunziata lato mare- Via Roma lato Sud – Via Prol.to D. Tripepi lato monte nel tratto compreso tra la via C. Portanova e la via Sacchi – DALLE ORE 20.00 DEL 08 FEBBRAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 09 FEBBRAIO 2015IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ED IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN :- Via Reggio Campi lato Sud nel tratto compreso tra la via Don Orione e la via Carrubara – Via Reggio Campi lato mare nel tratto compreso tra Piazza S. Marco a via Venezia- Via Prol.to Torrione lato monte nel tratto compreso tra la via Card. Portanova e la via SacchiDALLE ORE 20.00 DEL 10 FEBBRAIO 2015 ALLE ORE 03,00 DEL 11 FEBBRAIO 2015