Il 1 dicembre alle 18 all'associazione Universalia Domenico Rosaci parla de I tarocchi danteschi e l'immaginario medievale: immagini e simboli di umana sapienza

Il giorno 1 Dicembre, alle ore 18.00, presso l’associazione “Universalia” di Reggio Calabria, si terrà la conferenza: “I tarocchi danteschi e l’immaginario medievale” nell’ambito del ciclo di conferenze “I Tarocchi: Immagini e Simboli di Umana Sapienza”, a cura del prof. Domenico Rosaci.

Ventidue immagini per preservare un insegnamento di vita e di saggezza.

Immagini dipinte e scolpite dai più eccellenti artisti, nascoste nell’architettura delle cattedrali, divenute allegorie per poeti e prosatori. Immagini che hanno popolato l’universo dantesco, creando una delle più immortali opere alchemiche. Alla radice della nostra cultura, per non dimenticare chi siamo.

Pagina Facebook dell’evento

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico. È autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli“, “La Zingara di Metz”, e “I Fiori di Tanato” e dei saggi filosofici “Arcana Memoria” e “Il Labirinto del Cristo“.