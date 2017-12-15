Tutti in piazza, insieme per il diabete. Questo lo slogan che ha accompagnato la manifestazione svoltasi il 10 dicembre 2017 nella centralissima piazza Camagna a Reggio Calabria e legata alla Giornata Mondiale per il Diabete. Voluta fortemente dall’associazione Diabaino Vip-vip dello Stretto ONLUS affiliata FAND, in collaborazione con i Lions Club “Città del Mediterraneo”, Reggio Calabria Host e il Leo club “Vittoria G.S. Porcelli”, con la partecipazione dei clown “Volontari in corsia” del teatro Proskenion la giornata è stata dedicata allo screening gratuito, fondamentale per prevenire l’insorgenza del diabete, informando la cittadinanza, o scoprendone la presenza.

«Durante gli screening, capita spesso di imbattersi in soggetti con diabete che non sanno di averlo – ha spiegato la dott.ssa Mariantonella Ferraro, diabetologa e responsabile scientifico della Diabaino -. In Italia circa due milioni di persone hanno questa patologia ma non ne sono a conoscenza. Per questo è fondamentale un’attività di controllo sul territorio».

Glicemia, girovita e pressione: cosa si misura nello screening

Durante lo screening, è stato possibile conoscere il valore della glicemia nel sangue, il proprio girovita e la pressione arteriosa. Inoltre, a tutti coloro che si sono sottoposti allo screening, è stato fornito del materiale informativo.

«Vogliamo aumentare le conoscenze della nostra cittadinanza rispetto a un problema, il diabete mellito, che si può manifestare se sono presenti dei fattori di rischio – ha proseguito la Ferraro -. Quali? Ipertensione, colesterolo e trigliceridi elevati, l’obesità, la sedentarietà e la familiarità (nel senso di altri casi di diabete in famiglia). Se uno di questi fattori è presente, aumentano le possibilità che, nell’arco di un decennio, ci si possa incontrare con il diabete. Sia chiaro: il diabete può essere debellato – ha poi concluso -. Resta però fondamentale avere un alto livello di conoscenza per non incorrere nel diabete “Tipo 2”».