Giorno 10 gennaio 2018, alle ore 10.30, presso la sala mostre “A.Frangipane” del Liceo Artistico “M.Preti-A.Frangipane”- sede Preti

In occasione della chiusura della mostra “Il Potere educativo dell’arte- Meo-Oliva”, allestita presso il Liceo Artistico Statale “M.Preti-A.Frangipane” di Reggio Calabria, sarà organizzato un dibattitto -discussione sul tema “Arte- Educazione- Valorizzazione- Condivisione: prospettive future”, al quale parteciperanno alcune personalità del mondo culturale della città, quali, la dr.ssa Anna Maria Guiducci– Direttore Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, la prof.ssa Francesca Fatta-(Professore Ordinario di Disegno) Università Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento di Architettura e Territorio, il professore Gianfranco Neri (Professore Ordinario) Università Mediterranea di Reggio Calabria- Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio (dArTe), componente del senato Accademico, la prof.ssa Daniela Maesano Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il Dirigente Scolastico del Liceo, avv. Albino Barresi, gli artisti Maria Teresa Oliva ed Enrico Meo, i professori, Anna Maria Calella, organizzatrice della mostra, Roberta Filardi, docente di Storia dell’arte, e Salvatore Palmeri, docente di Discipline Pittoriche del Liceo Artistico e l’artista – gallerista Angela Pellicanò.