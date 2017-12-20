Venerdì 22 dicembre da Universalia la conferenza di Angelo Pietro Caccamo sull'Odissea e l'idea greca di felicità: perché Odisseo desidera tornare a Itaca

Venerdì 22 dicembre 2017 l’Associazione Universalia e l’Associazione culture presenteranno la conferenza dal titolo “Il ritorno di Odisseo. L’odissea e l’idea greca di felicità”, a cura di Angelo Pietro Caccamo. L’appuntamento è per le ore 18:00, presso la sede dell’Associazione Universalia, in via Treviso 41 a Reggio Calabria.

Perché Odisseo desidera tornare a Itaca anche mentre trascorre la vita con una dea? Qual è il legame che unisce il destino di Achille, caduto in guerra, quello di Agamennone, ucciso al suo ritorno a casa, e quello di Odisseo, il cui ritorno è ancora incerto? Perché Odisseo, Penelope e Telemaco sono dei paradigmi valoriali fondamentali per l’etica dell’uomo greco? E per quale ragione la felicità e la realizzazione esistenziale di Odisseo passano necessariamente dal valore dei legami che costruisce con la sua patria, i suoi compagni, la sua famiglia? Lo scopriremo insieme.