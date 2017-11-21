Torna l’iniziativa della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà da sabato 18 a domenica 26 novembre in tutta Europa, con il tema del #RIUSO e della #RIPARAZIONE.

Quest’anno prenderà parte all’iniziativa anche la Città di Reggio Calabria, che tramite il gestore del servizio di igiene urbana AVR S.p.A., in accordo con l’Amministrazione Comunale e il Coordinamento per l’Ambiente, promuoverà delle azioni di riuso e riutilizzo. Il nome scelto per l’azione è “Diamo una 2^ vita agli oggetti!” (http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/diamo-una-seconda-vita-agli-oggetti2).

Come donare gli oggetti

Nel concreto, è chiamata a partecipare tutta la cittadinanza reggina, che potrà recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta sito in Via Reggio Campi II Tronco, nelle giornate del 23, 24 e 25 novembre, per donare quegli oggetti ancora in buono stato che potranno essere #riusati e #riutilizzati da altre persone che necessitano di tali beni. Questa azione mira a riveicolare le donazioni, ovvero ciò di cui molto spesso vogliamo disfarci perchè riteniamo non ci serva, nelle case di chi è in difficoltà, trasformando i costi in beneficio sociale.

Tutto questo grazie anche alla collaborazione della rete sociale e solidale già presente in città (Help center, Emporio Della Solidarieta’ Genezareth un riparo per la crisi, Casa della fraternità, mensa e armadio della bontà – Fondazione Lucianum, Parrocchia di Arghillà e molti altri), che ci aiuterà a gestire correttamente le donazioni affinchè arrivino a chi ne ha realmente bisogno.

Un invito a partecipare all’iniziativa è giunto anche dal Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, dall’Assessore all’Ambiente Giovanni Muraca e dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera, che hanno ringraziato gli operatori ed i volontari per aver contribuito, attraverso l’organizzazione dell’iniziativa, a promuovere in Città la cultura del riuso dei beni con importanti finalità sociali.

Giorni e orari della raccolta

Vi aspettiamo quindi al Centro Comunale di Raccolta di Via Reggio Campi II Tronco, dove troverete uno stand informativo con volontari che vi aiuteranno a donare e vi forniranno tutte le informazioni utili sull’iniziativa, nelle giornate di:

Giovedì 23 novembre, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Venerdì 24 novembre, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Sabato 25 novembre, dalle ore 9:00 alle 12:00.

All’interno di questa 3 giorni, Venerdì 24 dalle ore 18:00 presso il Laboratorio Radici, vi sarà l’occasione di ammirare una Mostra sul riuso, https://www.facebook.com/events/375528799541923/ con opere realizzate da artisti reggini che operano da anni su questo tema.

Porta ciò che è ancora in buono stato e che vuoi donare a chi ne ha più bisogno!

Dove trovare tutte le informazioni

Per altre informazioni potete consultare l’evento facebook: https://www.facebook.com/events/513579579015445/, l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.