A Rc l’iniziativa per il riuso ‘Diamo una seconda vita agli Oggetti!’
Reggio Calabria aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti con tre giorni di donazioni di oggetti da riusare al Centro Comunale di Raccolta
21 Novembre 2017 - 17:03 | di Vincenzo Comi
Torna l’iniziativa della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà da sabato 18 a domenica 26 novembre in tutta Europa, con il tema del #RIUSO e della #RIPARAZIONE.
Quest’anno prenderà parte all’iniziativa anche la Città di Reggio Calabria, che tramite il gestore del servizio di igiene urbana AVR S.p.A., in accordo con l’Amministrazione Comunale e il Coordinamento per l’Ambiente, promuoverà delle azioni di riuso e riutilizzo. Il nome scelto per l’azione è “Diamo una 2^ vita agli oggetti!” (http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/diamo-una-seconda-vita-agli-oggetti2).
Come donare gli oggetti
Nel concreto, è chiamata a partecipare tutta la cittadinanza reggina, che potrà recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta sito in Via Reggio Campi II Tronco, nelle giornate del 23, 24 e 25 novembre, per donare quegli oggetti ancora in buono stato che potranno essere #riusati e #riutilizzati da altre persone che necessitano di tali beni. Questa azione mira a riveicolare le donazioni, ovvero ciò di cui molto spesso vogliamo disfarci perchè riteniamo non ci serva, nelle case di chi è in difficoltà, trasformando i costi in beneficio sociale.
Tutto questo grazie anche alla collaborazione della rete sociale e solidale già presente in città (Help center, Emporio Della Solidarieta’ Genezareth un riparo per la crisi, Casa della fraternità, mensa e armadio della bontà – Fondazione Lucianum, Parrocchia di Arghillà e molti altri), che ci aiuterà a gestire correttamente le donazioni affinchè arrivino a chi ne ha realmente bisogno.
Un invito a partecipare all’iniziativa è giunto anche dal Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, dall’Assessore all’Ambiente Giovanni Muraca e dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera, che hanno ringraziato gli operatori ed i volontari per aver contribuito, attraverso l’organizzazione dell’iniziativa, a promuovere in Città la cultura del riuso dei beni con importanti finalità sociali.
Giorni e orari della raccolta
Vi aspettiamo quindi al Centro Comunale di Raccolta di Via Reggio Campi II Tronco, dove troverete uno stand informativo con volontari che vi aiuteranno a donare e vi forniranno tutte le informazioni utili sull’iniziativa, nelle giornate di:
- Giovedì 23 novembre, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
- Venerdì 24 novembre, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
- Sabato 25 novembre, dalle ore 9:00 alle 12:00.
All’interno di questa 3 giorni, Venerdì 24 dalle ore 18:00 presso il Laboratorio Radici, vi sarà l’occasione di ammirare una Mostra sul riuso, https://www.facebook.com/events/375528799541923/ con opere realizzate da artisti reggini che operano da anni su questo tema.
Porta ciò che è ancora in buono stato e che vuoi donare a chi ne ha più bisogno!
Dove trovare tutte le informazioni
Per altre informazioni potete consultare l’evento facebook: https://www.facebook.com/events/513579579015445/, l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.
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