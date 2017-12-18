Ultimi incontri del 2017 per l’Associazione Culturale Anassilaos tra letteratura, arte e storia. Martedì 19 dicembre alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso recital di Natale dal tema “Il mistero all’alba di una notte qualunque”, lettura di brani in versi e in prosa ispirati al Natale con la partecipazione dei poeti e narratori amici dell’Associazione Anassilaos ai quali è concesso uno spazio di tre minuti per leggere brani propri o di altri autori.

I Giovedì in Biblioteca alla Villetta De Nava

Incontri conclusivi anche alla Villetta De Nava della Biblioteca Comunale nell’ambito dei “Giovedì in Biblioteca” promossi congiuntamente con il Comune di Reggio Calabria, Assessorato alla Cultura, e la stessa Biblioteca Pietro De Nava. Giovedì 21 dicembre alle ore 16,45 conversazione del Prof. Daniela Castrizio, Ordinario di Numismatica greca e latina presso l’Università di Messina, Archeologo e studioso d’arte incontro sul tema “Sulle tracce di Pitagora di Reggio: Il “toro” dei Conservatori”.

Lo studioso ha infatti arricchito il catalogo di opere superstiti attribuite al grande scultore greco, maestro dell’arte del bronzo, ritenendo che un frammento bronzeo di toro conservato nel celebre museo romano sia parte della celebre opera “il ratto d’Europa” che le fonti antiche attribuiscono al maestro reggino.

Un tema spesso affrontato nell’arte antica sia nel periodo arcaico (metope di Selinunte e del tesoro dei Sicioni a Delfi), nella ceramica, nella pittura (il mosaico di Pompei) e nella scultura. Cicerone (Verrine, II, IV, 135), fra i capolavori presenti nella città di Taranto, cita infatti un gruppo bronzeo con Europa sul toro, realizzato da Pitagora di Reggio nella prima metà del V secolo a.C., ricordato anche da Varrone (La lingua latina, V, 31) e Taziano (Orazione ai greci, 53).

La Costituzione a 70 anni dall’approvazione

Tale ipotesi, oggetto di una pubblicazione scientifica, sarà illustrata nel corso della manifestazione. Giovedì 28 dicembre, infine, sempre alle ore 16,45 presso la Villetta De Nava, promossa dalla Sezione Giovanile di Anassilaos, nel 70° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, approvata il 22 dicembre del 1947, promulgata il 27 dello stesso mese dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si terrà la conversazione del Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento DIGIEC dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Introdurrà l’incontro il prof. Antonino Romeo. Porterà i saluti il Dott. Tito Tropea, Presidente Anassilaos Giovani. Gli incontri del 2018 si apriranno il prossimo 9 gennaio, presso la Sala di San Giorgio al Corso, con una conversazione del Prof. Antonino Romeo dedicata alla figura di Vittorio Emanuele III, nel 70° della morte (28 dicembre 1947), re d’Italia per quarantasei anni (1900-1946), la cui figura è particolarmente legata alla città di Reggio Calabria.