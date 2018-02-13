Rc, modifica circolazione stradale per comizio elettorale
Divieto di sosta con rimozione dalle 16 alle 24 e strade chiuse dalle 19 in via Cananzi, via Vittorio Veneto e via De Nava: le ordinanze n.55 e 57
13 Febbraio 2018 - 17:53 | di Vincenzo Comi
Si avvisa la cittadinanza che con ordinanza n.55 e 57, a seguito di manifestazione di comizio elettorale prevista nella giornata di domani, 14 febbraio 2018, è stato istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati dalle ore 16,00 alle ore 24,00 in :
–via Francesco Cananzi nel tratto compreso tra la Via Vittorio Veneto e la Via de Nava.
- via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la via Roma e la Via Francesco Cananzi
- via De Nava nel tratto compreso tra la via Roma e la via F. Cananzi
Dalle ore 19,00 fino a cessate esigenze saranno interdetti al traffico veicolare i seguenti tratti stradali: via v.Veneto nel tratto compreso tra la via Roma e la via Maldonato, via De Nava nel tratto compreso tra l’intersezione con il V.le Amendola e la via Roma.
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