I Re Niliu in concerto a Bologna

di Alessio Ciccolo – I Re Niliu tornano alla ribalta e si lanciano in una tournée nazionale dal nome “The Nduja Digital Tour”. Saranno di scena domani a Bologna, all’OZ di Via Stalingrado, a poco più di un anno dalla pubblicazione del loro nuovo album “In a Cosmic Ear”.

Si tratta di poco meno di un’ora, i cui brani sono contraddistinti da timbriche tradizionali che si legano a quelle elettrificati e digitali, all’insegna del rapporto tra memoria e reinvenzione che rilancia l’ensamble in un’ottica 2.0.

La band torna a solcare i palchi dopo un lungo digiuno durato circa quindici anni, e dal celebre lavoro discografico: “Pucambù”

Ed è proprio con il nuovo disco che la band di Castagna e co. prova ad riallacciare il filo che era rimasto interrotto a metà degli anni ’90 e poi abbandonato, ossia quelle sonorità calabresi filtrate da un sound elettroacustico che aveva caratterizzato la prima produzione dei Re Niliu.

Ai nomi storici di Ettore Castagna, Salvatore Megna, Mimmo Mellace ed Enzo Tropepe, si sono aggiunti la voce e chitarra battente di Mico Corapi, le zampogne e pipite di Peppe Ranieri, gli organetti e tastiere di Giampiero Nitti: questa sarà la line up che sarà di scena a Bologna, per un concerto che si prospetta un’occasione di scoperta della Calabria che risuona.

Non mancate dunque all’appuntamento bolognese, fissato per giovedì 19 Maggio alle ore 20:30.