ReActionCity a RC: le prime due azioni attive e pubbliche tra Gallico ed il Lido comunale

Urban makers e associazioni animano Borgo Cecilia a Gallico Marina e le terrazze del Lido Comunale con le prime azioni pubbliche di ReActionCity

I giovani urban makers e le associazioni impegnate come social makers, sabato e domenica metteranno in azione alcuni spazi della città, riabitandoli con la cittadinanza attiva delle comunità, con l’obiettivo di animare vere e proprie condivisioni di progettualità e proposta di rigenerazione urbana ed innovazione sociale direttamente sui luoghi prescelti.

Sab.26.07 alle ore 17, a Gallico Marina, con l’azione “Si sta insieme a Borgo Cecilia” si parte con una camminata pubblica ed animata per una nuova visione dentro il borgo e si arriva alla rotonda sul lungomare, dove verranno esposte esperienze progettuali di proposta sullo stesso borgo. I giovani Gabriella Seminara, Antonio Laganà, Edoardo Lio con l’associazione i Pagliacci Clandestini, coinvolgeranno la cittadinanza in una nuova storia di reazione che verrà raccontata dai protagonisti.

Dom.27.07, sulle Terrazze del Lido Comunale di Reggio Calabria, con l’azione “Incontriamoci sul tetto e viviamo le terrazze!”, si organizza una Collettiva di Fotografie ed Immagine sul Lido Comunale di Reggio Calabria, coinvolgendo la cittadinanza alla raccolta che si terrà dalle ore 9 alle ore 13, per poi aprire l’evento di esposizione sui luoghi alle ore 18. I giovani Danilo Emo, Carmela D’Agostino, Edoardo Lio, Gianluca Chininea, con le associazioni Pensando Meridiano, Mediterraneo Dance Festival e lo studio La Fotografia, promuoveranno l’iniziativa ed allestiranno l’esposizione. Entrambi le azioni verranno raccontate nei video e nei progetti fotografici, oltre che nel visioning, documentazioni previste da ReActionCity e saranno i riferimenti per la scrittura delle pagine di agenda urbana e di visione di costruzione sociale della città curate nei contenuti e nella comunicazione dal progetto Città (in)differente, dall’associazione Pensando Meridiano e dal Lab di comunicazione sociale Corto Circuito.