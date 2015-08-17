Real – ball fitness: ‘l’allenamento rimbalzante’

Di Nicla Rodà – Siediti, ascolta la musica e rimbalza! Ecco la novità dal mondo del fitness il “Real – ball” , Il primo programma di fitness-dance eseguito interamente da seduti rimbalzando su una palla (fit-ball) e che promette di bruciare fino a 700/800 calorie in una sola lezione. Gli esercizi sono a ritmo di musica che svolge un ruolo di primo piano in questa divertente attività.

A cosa serve? “Tutta la parte inferiore del corpo e l’addome lavorano di continuo per tonificare le gambe e i glutei. Più il movimento sulla palla è accentuato, più questi muscoli si scolpiscono” spiega Salvo Oliverio, ideatore del programma. “Le braccia, nel frattempo, si esercitano con l’elastico”.

Adatto a tutti e tutte senza limiti di età il real-ball è un allenamento cardio/bruciagrassi che apporta miglioramenti notevoli sul versante della coordinazione, dell’equilibrio e della stabilità, sulla respirazione e la circolazione e sulla tonicità e resistenza muscolare. Una tendenza che va sempre più affermandosi nelle palestre italiane e che necessita di fit-ball (sfere dal diametro di 65 cm) e della gestione dell’attività motoria, divisa in riscaldamento, fase cardiovascolare e fase di tonificazione muscolare.

Prendi la palla al balzo e inizia a rimbalzare col real-ball fitness!