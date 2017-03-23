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Il Real Madrid a Reggio Calabria con uno stage per giovani calciatori

Un club tra i più prestigiosi al mondo organizza a Reggio un campus di cinque giorni per ragazzi dai 7 ai 15 anni

23 Marzo 2017 - 20:42 | di Pasquale Romano

Stage del Real Madrid per giovani calciatori a Reggio Calabria dal 17 al 21 luglio 2017

Il Real Madrid sbarca a Reggio Calabria. Non si tratta di una amichevole tra la formazione guidata da Zidane e la Reggina (come capitato in passato, ricordo ancora caro ai tifosi amaranto) ma di uno stage per giovani calciatori, dai 7 ai 15 anni. Il club più prestigioso al mondo sarà a Reggio Calabria dal 17 al 21 LUGLIO 2017, per informazioni e prenotazioni dalle 16:00 alle 19:00 presso il centro sportivo Bernardino Cordova San Filippo di Pellaro

CONTATTI
3391644694 o 3687424835
segreteriascbcordova@libero.it: per lasciare tutti i dati di prenotazione ed essere successivamente ricontattati.

Immagine per lo stage di calcio del Real Madrid a Reggio Calabria

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