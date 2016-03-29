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‘Reati ambientali’: domani il seminario al Dipartimento di Agraria

Seminario con il Corpo forestale dello Stato sui reati ambientali nell'aula A: attestato a chi frequenterà almeno due dei quattro incontri

29 Marzo 2016 - 13:01 | di Vincenzo Comi

Il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

Domani giorno 30 marzo dalle ore 15 alle ore 18 nell’aula A del dipartimento di agraria si terrà il seminario “Reati ambientali ” con la presenza del Primo Dirigente Giorgio Maria Borrelli del corpo forestale dello Stato e responsabile del Nucleo investigativo di Polizia Ambientale.

I seminari sono stati realizzati grazie al supporto della camera di commercio e ideati dall’associazione F.A.G. , grazie anche alla sinergia con il Dipartimento di Agraria. Verrà rilasciato un attestato a chi frequenterà almeno 2 dei 4 incontri.

Seminario Reati ambientali al Dipartimento di Agraria

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