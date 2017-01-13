Record di ascolti per ‘I bastardi di Pizzofalcone’, del regista calabrese Carlo Carlei

La seconda puntata della fiction “I bastardi di Pizzofalcone“, diretta dal regista lametino di fama internazionale, Carlo Carlei bissa il successo di pubblico e si conferma record di ascolti. Confermati circa 7 milioni di spettatori (come la prima puntata) con uno share del 25,49% nonostante su altro canale venisse proposta una partita di calcio per la Coppa Italia.

La Fiction in sei episodi si avvia ad essere una punta di diamante per la Rai, la cui trama è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che oltre ad essere l’autore dei libri è anche tra gli sceneggiatori insieme a Silvia Napolitano e Francesca Panzarella. La serie poliziesca è ambientata nella Napoli di oggi e precisamente in un piccolo commissariato del centro storico, dove si scopre che 4 poliziotti corrotti hanno venduto -trattenendo il ricavato- un carico di droga sequestrato. Tra questi c’è l’ispettore Giuseppe Lojacono interpretato da Alessandro Gassman mandato via dalla Sicilia perché sospettato di aver passato informazioni alla mafia.

Per il regista calabrese Carlo Carlei è l’ennesimo progetto di successo. Attivo da più di un decennio, Carlei nel corso della sua carriera ha girato altre serie di successo, come ‘Padre Pio’ e ‘Ferrari’.

fonte: calabrianews.it