Record di biglietti per Notre Dame De Paris

Partenza record della vendita dei biglietti per la tappa calabrese di Notre Dame De Paris, l’opera moderna più famosa al mondo prodotta da David e Clemente Zard, che sarà i prossimi 25 e 26 novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con l’amatissimo cast originale, in chiusura di “Fatti di Musica 2016”, la trentesima edizione della rassegna del Miglior Live d’Autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna, partita lo scorso febbraio con l’altro imponente musical firmato Zard: “Romeo e Giulietta. Ama e Cambia il mondo”. In poche ore sono stati venduti ben mille biglietti, sebbene manchino diversi mesi all’evento.

“L’attesa in Calabria per questo spettacolo era altissima e l’avvio delle vendite, davvero eccezionale per questa regione, ne è una conferma”, ha detto Pegna. “Addirittura, oltre alle vendite per i serali delle ore 21.00, abbiamo ricevuto le prime prenotazioni da parte di Istituti Scolastici per le repliche mattutine delle ore 10.30, riservate agli studenti al prezzo di ridotto di euro 14,50. E’ un’Opera maestosa – conclude il promoter – e questa è un’occasione imperdibile per vivere le emozioni di uno degli spettacoli più belli di tutti i tempi”.”.

Per qualsiasi informazione, comunica l’organizzazione, è sempre disponibile il numero telefonico 0968441888 oppure è possibile consultare il sito www.ruggeropegna.it.

Il cast e le firme dello spettacolo

Questo attesissimo, nuovo tour, che ha debuttato a Milano la scorsa settimana, è interpretato da un cast di eccezione composto, tra gli altri, da Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso) e oltre 30 ballerini, acrobati e breakers.

Arcinote, ormai, le prestigiose firme dello spettacolo, da quella inconfondibile di Riccardo Cocciante per le musiche, al libretto di Luc Plamondon e, nella versione Italiana, di Pasquale Panella. Le coreografie ed i movimenti in scena sono curati da Martino Müller, i costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Rätz, diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu. Un team di artisti di primo livello che hanno reso quest’opera un assoluto capolavoro.

L’allestimento al Palacalafiore

Imponente l’allestimento che, per la larghezza del palcoscenico di ben 32 metri, sarà sistemato sul lato più lungo del palasport, trasformando la struttura reggina in un grande teatro, tutto con posti a sedere numerati.

La prevendita prosegue in tutti i punti Ticketone (online al sito www.ticketone.it; a Reggio Calabria: Taxi, corso Garibaldi n. 330). Previsti sconti per comitive di almeno 25 persone e ragazzi da 6 a 12 anni.

Il programma di Fatti di Musica 2016

In attesa di Notre Dame De Paris, il programma di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2016”, 30ma edizione, prosegue con Sergio Cammariere il 24 aprile alla Corte del Palazzo di Città di Locri, Ezio Bosso il 17 maggio al Teatro Cilea e il trio ‘Aldo Giovanni e Giacomo’ il 19 maggio al Palacalafiore, questi ultimi entrambi a Reggio Calabria.

INFORMAZIONI UTILI

Infoline: 0968.441888 – info@ruggeropegna.it – www.ruggeropegna.it

Prenotazione Gruppi e Scuole per “Notre Dame de Paris”: 0968.441888 – info@ruggeropegna.it

Prevendita online su www.ticketone.it.

Prevendite autorizzate (Fatti di Musica 2016):

‎REGGIO CALABRIA: New Taxi c.so Garibaldi n. 330, tel. 0965332383; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc – Tel.0965738211, Poste Reggio Calabria Centro, Via Miraglia 14 – Tel.0965315379;

‎CASTROVILLARI: Dany Music, Via Mazzini 57/A – Tel.098127084;

CATANZARO: Ricevitoria Rotundo, Via della Stazione 28/30 – Tel.0961752097;Media World, Viale Emilia – Tel.0961719511, Poste Shop Catanzaro Centro, Piazza L. Rossi 1 – Tel.0961503296;

COSENZA: Inprimafila, Via Alimena 4/B – Tel. 0984795699, Poste Shop Cosenza Veneto, Via Vittorio Veneto 59 – Tel.0984819313;

‎CROTONE: Bar Nettuno, via Miscello da Ripe 33, Tel. 0962668810;

‎DAVOLI MARINA: Check Sound, viale Cassiodoro 25, Tel. 0967572505;

GIOIA TAURO: Travel Street, Via Sicilia 5 – Tel.096652802;

LAMEZIA TERME: Show Net Uffici Pegna, Corso G.Nicotera 237 – Tel. 0968441888;

LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30, Tel. 0964232172;

MAIDA: Giochi e Scommesse, piano primo, Centro Commerciale Due Mari – Tel. 0968.750152;

RENDE: Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis), Via Kennedy snc – Tel. 0984848111;

‎SIDERNO: Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, Tel. 0964381397;

VIBO VALENTIA: Agenzia Cultura Viaggi di Massimiliano Pata, Via Calabria 15 – Tel. 3204522449