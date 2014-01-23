Red Bull, e POLI.design lanciano una sfida ai giovani designer italiani

di Laura Maria Tavella – Red Bull, e POLI.design (Consorzio del Politecnico di Milano) lanciano una sfida a giovani designer italiani under 35.Sono infatti aperte le candidature al concorso “Red Bull – Re Design Award: Reduce, Renew, Redesign”, per sviluppare nuovi concept di prodotti-servizi originali, innovativi e fruibili, finalizzati al riciclo delle lattine del nuovo energy drink Red Bull – Red Edition.

La sfida: riciclo e riuso delle lattine

Ai giovani designer partecipanti viene infatti richiesto di progettare prodotti-servizi che possano ricoprire un ruolo chiave nello stimolare i consumatori al riciclo e riuso delle lattine, costruendo inoltre un evento che possa svilupparsi durante tutte le giornate della Design Week 2014: durante il Fuorisalone, verranno infatti consumate in media 125.000-130.000 lattine di Red Bull – Red Edition, distribuite nei luoghi strategici della città. I progetti, da presentare entro il 10 febbraio 2014, dovranno quindi rispondere alle seguenti caratteristiche:• essere il collettore delle lattine vuote;• generare un evento in grado di stimolare e coinvolgere il consumatore nell’attività di riuso/riciclo delle lattine;• creare, con le lattine raccolte, un’installazione che prenda forma in più luoghi continuativamente durante la settimana della Milano Design Week;• valorizzare gli elementi distintivi del nuovo energy drink Red Bull – Red Edition. Elementi chiave dei progetti dovranno essere tanto la proposta delle idee, quanto la loro fattibilità sulla base delle indicazioni presenti nel bando.

I partecipanti dovranno proporre la logistica della raccolta e dello smaltimento delle lattine, supportandola con quantificazioni e stime del numero massimo di lattine che l’installazione potrà portare/contenere. L’installazione dovrà inoltre avere un elevato grado di realizzabilità (in termini di costi, tempi e modalità) e tener conto della normativa vigente in materia di sicurezza, del rispetto dei requisiti ergonomici, di quelli ambientali e di progettazione sostenibile.

Non ultimo, l’attenzione dovrà essere rivolta al coinvolgimento del consumatore e alla capacità di attrazione del progetto derivante dalle caratteristiche del concept, dalle modalità di fruizione del servizio, ai prodotti consumati, all’allestimento dello spazio.

Il concorso si svolge in due fasi

Il concorso si svolgerà in due fasi successive finalizzate alla selezione e follow up dei progetti più interessanti: • Fase 1: Raccolta delle idee candidate sulla base dei criteri stabiliti dal bando;• Fase 2: Sviluppo dei progetti che siano anche in grado di soddisfare i necessari elementi di fattibilità. Al termine della prima fase una giuria composta da cinque membri rappresentanti fra Red Bull, POLI.design, ADI – Associazione per il Disegno Industriale e da alcuni esperti del settore, individuerà la rosa di progetti (al massimo otto), che potranno accedere alla seconda fase e dovranno essere ulteriormente sviluppati e ri-presentati entro il 28 Febbraio 2014. Da questa rosa la giuria sceglierà il vincitore che vedrà realizzato il proprio progetto durante la Design Week 2014. La realizzazione sarà a cura di Red Bull, con il supporto del progettista.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a designer (singolarmente o in gruppo) di età inferiore ai 35 anni, domiciliati o residenti in Italia.

Per informazioni: Roberta Gorno, Competitions Coordinatorcompetitions@polidesign.net, T +39 02 2399 7207Per scaricare il regolamento completo visita il sito: http://www.polidesign.net/redbullre online