Regalare una stella: una delle ultime tendenze del web

Battezzare una stella con il nome di una persona cara è un regalo sempre più diffuso: cosa si riceve e perché il nome non ha valore scientifico

di Alessandro Sica – Regalare una stella è una delle ultime tendenze del web, perchè le occasioni speciali richiedono doni speciali.

Una tendenza in netta crescita

E’ una tendenza in netta crescita quella di comprare una stella , un regalo insolito ma di grande effetto. Regalare una stella è un modo per esprimere un sentimento o un’emozione , per suggellare momenti speciali, la nascita di un figlio , un nuovo amore, un anniversario.

Esistono varie società che si occupano di regali stellari, e ogni anno sempre più persone si scambiano questo dono virtuale in segno di amore o di affetto. In altre parole si battezza una stella con il nome della persona amata o del festeggiato, e il tutto viene “ufficializzato” da un certificato che viene inserito in una bella confezione regalo.

Prezzi e contenuti dei pacchetti regalo

I prezzi variano a seconda della stella ,dare un nome a quelle più visibili tipicamente costa di più e dei contenuti del pacchetto regalo, in alcuni all’interno si può trovare anche dei software di planetari virtuali per aiutare a localizzarla .”Global star registry” è un sito internazionale, nato in Svezia, che ti offre la possibilità di dare un nome ad una stella. Non ha alcuna ufficialità scientifica ma è stato un progetto talmente originale da suscitare curiosità fino a diventare conosciuto a livello internazionale. Il sito, infatti, è disponibile in inglese, francese, spagnolo, tedesco, greco, norvegese, islandese ed ovviamente in svedese; da questo sito ad esempio viene spedita a casa tutta la certificazione (non ufficiale scientificamente) e la medaglia, in argento o oro, con inciso il nome della stella.

Altro sito è http://www.regalareunastella.org/comprare-una-stella , qui danno la possibilità di scegliere se acquistare la stella più vicina o quella più luminosa e di registrare su un apposito registro il nome della persona alla quale viene donata con tanto di dedica. Non è quindi importante in questo caso che sia un titolo senza validità giuridica, quel che conta è l’emozione, ricordata ogni volta che si guarda il cielo. Quando il regalo è una stella, il vantaggio è che chi riceve il regalo se lo ricorderà ogni volta che sarà notte .