La Regata del Mediterraneo, non solo gare: il workshop sui valori dello sport. Ospiti Adejo e Cesare Pellegrino



La Regata del Mediterraneo non è soltanto competizione, spettacolo e passione per il mare. L’edizione speciale della manifestazione ha voluto dedicare spazio anche ai valori educativi dello sport, inserendo nel programma degli eventi collaterali il workshop “Il metodo del Lavoro”, un momento di confronto e condivisione che ha coinvolto gli atleti di tutti gli equipaggi partecipanti.

A ospitare l’incontro è stata la sala convegni dell’Hotel Al Torrione di Reggio Calabria, dove sportivi, dirigenti e organizzatori hanno discusso dell’importanza del sacrificio, della disciplina, della professionalità e della mentalità necessaria per affrontare le sfide, dentro e fuori dal campo di gara.

Al tavolo dei relatori la presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti Natalia Spanò, l’organizzatore della manifestazione Paolo Catalano, il presidente della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso Marco Mugnani, l’ex calciatore della Reggina Daniel Adejo e il direttore sportivo della Domotek Cesare Pellegrino. A coordinare l’incontro il giornalista Carlo Arnese.

Un confronto tra esperienze e discipline differenti, con un filo conduttore comune: lo sport come scuola di vita, capace di trasmettere valori fondamentali soprattutto alle nuove generazioni.

Non soltanto risultati e vittorie, dunque, ma anche rispetto delle regole, spirito di sacrificio, ambizione, capacità di fare squadra e socialità.



Paolo Catalano: “Lo sport è una palestra di vita per i giovani”

A spiegare il significato dell’iniziativa è stato Paolo Catalano, che ha sottolineato la volontà degli organizzatori di andare oltre il semplice appuntamento agonistico: “È una competizione che organizziamo da anni e teniamo molto al comportamento e all’educazione sportiva che devono emergere. Per questo abbiamo pensato di realizzare un incontro con atleti importanti, che hanno vissuto lo sport a livello agonistico e ne conoscono tutte le fasi. Vogliamo far emergere quei contenuti e quei valori che lo sport oggi deve trasmettere: il rispetto, la disciplina, le ambizioni, il lavoro di squadra e lo stare bene insieme. Per noi lo sport non è soltanto un momento agonistico e di spettacolo, ma anche un messaggio educativo rivolto ai giovani e alle nuove generazioni“.

La Regata del Mediterraneo conferma così la volontà di affiancare alla competizione in mare occasioni di incontro e riflessione, valorizzando il ruolo sociale dello sport e il suo contributo alla formazione delle nuove generazioni.