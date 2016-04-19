Reges: nuovo servizio numero verde

La Reges S.p.A e l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, informano i Cittadini che, nell’ottica di un miglioramento dei servizi, è stata potenziata la funzionalità del numero verde

800-317980, completamente gratuito, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 14.00, esclusi il sabato e la domenica.

Il servizio è rivolto ai contribuenti che hanno la necessità di ottenere informazioni sui tributi locali (Tari, Tasi, Ici, Imu, Canone Idrico), chiedere chiarimenti sulle modalità di versamento e comunicare variazioni della propria posizione contributiva e immobiliare.

È possibile, inoltre, conoscere le prossime scadenze, comunicare le autoletture del canone idrico o, ancora, ottenere appuntamenti per sopralluoghi con il personale addetto.

Si tratta di una iniziativa pensata con una duplice finalità: da una parte evitare il disagio al cittadino di recarsi fisicamente presso la sede della Società, dall’altra consente di programmare al meglio l’attività interna, decongestionando l’afflusso agli sportelli.