Reggina, altri due volti nuovi, manca solo l’attaccante
Dopo l'arrivo di Provenzano nello scambio con il Cuneo e le uscite di De Francesco, Tazza e Di Livio, la Reggina cerca ancora un difensore e un attaccante
24 Gennaio 2018 - 12:03 | di Michele Favano
Con De Francesco, Tazza, Di Livio, Maesano ormai andati, Porcino con le valige in mano ed il nodo Mezavilla da sciogliere, la Reggina si avvia verso la conclusione di un’altra operazione maturata negli ultimi giorni. E’ giunto ad una conclusione positiva lo scambio con il Cuneo che ha portato a Reggio Calabria (già a disposizione di Maurizi) il centrocampista Provenzano e tracciato il percorso inverso per Di Filippo.
Lo stesso Provenzano andrebbe a completare la mediana, unendosi agli arrivi di Castiglia, Giuffrida e Hadziosmanovic, mentre ancora si attendono due arrivi, uno per la difesa, l’altro per l’attacco visto il perdurare delle condizioni di Jacopo Sciamanna.
Congelata la pista De Vito, ci si è indirizzati verso Manuel Ferrani, elemento che vanta un buon percorso in serie C, quindi esperienza da mettere al servizio di una squadra che, proprio nel reparto arretrato, ha spesso mostrato le lacune più evidenti. La posizione di Solerio potrebbe determinare qualche altro intervento. Le attese sono dettate dalla necessità di avere certezze assolute sulle partenze.
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