Parole da leader. Ha parlato alla Web TV della Reggina 1914, il neo-capitano amaranto Ivan Castiglia. Tantissimi i temi trattati, a cominciare dalla trattativa che ha riportato il centrocampista al Sant’Agata. “Ho parlato con alcuni amici di Reggio – ha spiegato – dicendo di esser in uscita dalla Triestina. La voce, poi, è arrivata fino alla società amaranto, che mi ha poi contattato. A quel punto ho deciso che avrei lasciato Trieste solo per ritornare qui, informando i vertici del club alabardato, cosa che è successo”.

Gli obiettivi: prima la salvezza

Molti, inoltre, i tifosi che hanno incalzato il calciatore classe ’88 sul reale obiettivo dei ragazzi di Maurizi: “Innanzitutto dico che il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza. A quel punto, naturalmente, proveremo ad arrivare nei primi dieci posti e, se ci riuscissimo, potremmo anche divertirci”.

Sulla fascia di capitano assegnatagli, poi, ha dichiarato: “Contento per la fiducia che viene riposta in me, però, ovviamente, da solo non posso far niente. I miei compagni, ne sono certo, mi daranno una grandissima mano”.

La sfida al Cosenza e la Curva vuota

La testa di molti tifosi, intervenuti commentando in diretta, si è dimostrata rivolta verso la sfida di metà febbraio contro il Cosenza. “Pensiamo ovviamente – ha dichiarato Castiglia – alla gara contro il Fondi e poi a quella contro il Francavilla. Poi ci concentreremo sul Cosenza. Dico solo, comunque, che i derby li gioco per vincere. Sono della Reggina, cresciuto nella Reggina e gioco assolutamente per portare a casa i tre punti”.

Chiosa finale, poi, anche sull’attuale situazione del tifo a Reggio Calabria: “Devo riconoscere che vedere la Curva vuota fa un certo effetto. Ho parlato con alcuni ragazzi della tifoseria, che mi hanno spiegato come siano andate le cose. Tuttavia, ammetto di aver chiesto loro di ritornare a tifare”.

Nel futuro, Ivan, in chiusura, ha dichiarato di sperare già in una conferma – a giugno – da parte della Reggina:“La mia volontà è quella di restare a Reggio, poi, ovviamente, toccherà alla società decidere”.