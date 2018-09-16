É reggina la vincitrice del Premio Campiello 2018

Una reggina a Venezia con un libro ambientato in Germania. Cosa potrà mai dare si sono domandati in tanti? La risposta di Rosella Postorino è un premio letterario da molti ambito e da pochi conquistato, il Campiello.

Giunto alla sua 23ª edizione, il Campiello 2018 ha visto il trionfo di un autrice calabrese, proveniente proprio da Reggio Calabria. Un orgoglio per la nostra città e per tutta la regione in generale.

Quella di Rosella è stata una vittoria schiacciate con 167 voti su 278. “Le assaggiatrici” è il nome dell’opera che ha conquistato il pubblico italiano, tanto da premiare la giovane autrice.

Il libro narra la storia di Rosa Sauer. La protagonista, come la reale Margot Wolk, è una delle nove “assaggiatrici di Hitler”, ed ha il compito di assaggiare il cibo prima che il Führer lo mangi. Perché di certo di nemici pronti ad avelenarlo, un uomo come lui ne aveva parecchi. Così perfino ciò che veniva cucinato dal cuoco personale di Hitler veniva prima assaggiato. Le donne erano consapevoli che ogni boccone poteva essere l’ultimo. Da questo pretesto si snoda una trama che costringe a percorrere quella linea sottilissima tra vittima e carnefice.

Complimenti Rosella, la tua vittoria è anche la nostra!