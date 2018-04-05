Il presidente Praticò chiama a raccolta il pubblico amaranto per la sfida alla capolista: tagliandi a prezzi ridotti, ingressi gratuiti per studenti e scuole calcio

Dalle parole ai fatti. Nel pomeriggio, il presidente della Reggina, Mimmo Praticò ha chiamato a raccolta il pubblico di fede amaranto in vista della sfida alla capolista Lecce. Per agevolare i tifosi, lo stesso massimo dirigente amaranto ha riattivato le agevolazioni già viste nel recente passato, con la speranza di coinvolgere il maggior numero di appassionati possibile per il match contro i salentini. Queste, nel dettaglio, le promozioni che verranno applicate, con la prevendita che è partita nel corso del pomeriggio odierno: