Reggina-Lecce, il pubblico per battere la capolista: prezzi stracciati al Granillo
Il presidente Praticò chiama a raccolta il pubblico amaranto per la sfida alla capolista: tagliandi a prezzi ridotti, ingressi gratuiti per studenti e scuole calcio
05 Aprile 2018 - 18:35 | di Teo Occhiuto
Dalle parole ai fatti. Nel pomeriggio, il presidente della Reggina, Mimmo Praticò ha chiamato a raccolta il pubblico di fede amaranto in vista della sfida alla capolista Lecce. Per agevolare i tifosi, lo stesso massimo dirigente amaranto ha riattivato le agevolazioni già viste nel recente passato, con la speranza di coinvolgere il maggior numero di appassionati possibile per il match contro i salentini. Queste, nel dettaglio, le promozioni che verranno applicate, con la prevendita che è partita nel corso del pomeriggio odierno:
- Tutti gli abbonati di Curva e Tribuna potranno acquistare un tagliando per un loro accompagnatore al costo di 1 euro
- Tutte le donne potranno acquistare il tagliando di Curva e Tribuna al costo di 1 euro
- I non abbonati potranno accedere in Curva al costo di 3 euro
- A tutti i ragazzi diversamente abili e comunque alle associazioni in sostegno di ragazzi disagiati è garantito l’ingresso gratuito
- Tutte le scuole calcio del territorio metropolitano potranno fare accedere gratuitamente i loro ragazzi (lista da comunicare al club da parte delle Scuole calcio)
- Tutti gli studenti di tutte le scuole reggine potranno accedere gratuitamente (lista da comunicare al club da parte degli Istituti)
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