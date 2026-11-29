Era sicuro di poter riscattare la sconfitta, brutta, di Palermo e invece contro il Siracusa è venuta fuori un’altra prestazione poco felice, pessima nel primo tempo. Mister Marchionni ai microfoni di radio Febea e RTV: “C’è solo una cosa da fare, lavorare. Ci spiace non avere a disposizione calciatori che possono sistemare alcune cose, ma tolti i primi venti minuti del primo tempo, nella seconda parte il Siracusa non è mai uscito dalla propria metà campo. Ci manca quella qualità che avevamo nella parte iniziale della stagione. Adesso serve pazienza, i conti si fanno dopo ed è normale che ci sia delusione in questo momento dopo quell’inizio. Ai tifosi non piace, ma siamo i primi a non essere soddisfatti.

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Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco, credo che oggi il problema sia solo uno, è una questione di testa. Siamo partiti lunghi, poi si è cercato di vincerla pur non creando occasioni da gol. I tifosi se non vedono situazioni buone è giusto che fischino, il nostro obiettivo è farli gioire. Girasole è uscito per il giallo subìto, Porcino fa parte della rosa e l’ho inserito. Si sta allenando al massimo, per lui il giusto riconoscimento”.