Ancora male la Reggina, contro il Siracusa è solo 0-0 dopo un primo tempo bruttissimo e con tante occasioni per gli ospiti e un secondo solo più generoso e nulla più. Vince invece la Vibonese che allunga, si avvicina agli amaranto il Sambiase. Schiacciante successo della Nissa contro l’Athletic Palermo.

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I risultati della giornata

Favara – Sambiase 1-2

Nissa – Athletic Palermo 5-2

Ragusa – Enna 3-1

Reggina – Siracusa 0-0

Trapani – Gela 2-0

Vibonese – Licata 1-0

Vigor Lamezia – Modica 0-0

Avola – Milazzo 1-0

Nuova Igea – PraiaTortora 3-1

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