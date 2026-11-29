Serie D: Reggina ancora impalpabile, la Vibonese allunga. I risultati e la classifica
I rossoblu non si fermano più, gli amaranto in crisi totale
29 Novembre 2026 - 17:05 | di Michele Favano
Ancora male la Reggina, contro il Siracusa è solo 0-0 dopo un primo tempo bruttissimo e con tante occasioni per gli ospiti e un secondo solo più generoso e nulla più. Vince invece la Vibonese che allunga, si avvicina agli amaranto il Sambiase. Schiacciante successo della Nissa contro l’Athletic Palermo.
I risultati della giornata
Favara – Sambiase 1-2
Nissa – Athletic Palermo 5-2
Ragusa – Enna 3-1
Reggina – Siracusa 0-0
Trapani – Gela 2-0
Vibonese – Licata 1-0
Vigor Lamezia – Modica 0-0
Avola – Milazzo 1-0
Nuova Igea – PraiaTortora 3-1
La classifica
- Vibonese 33
- Reggina 30
- Sambiase 29
- Avola 26
- Nuova Igea 23
- PraiaTortora 20
- Milazzo 20
- Siracusa (-7) 19
- Nissa 19
- A. Palermo 18
- Licata 18
- Gela (-1) 17
- Modica 14
- Trapani (-5) 14
- Vigor Lamezia 11
- Ragusa 9
- Favara 8
- Enna 6
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