Pareggio inutile al Granillo della Reggina contro un Siracusa organizzato, molto pericoloso nel primo tempo e compatto nel secondo. E’ finita tra i fischi del pubblico e la contestazione della Curva Sud. Giocatori e tecnico a testa bassa. Acquadro ai microfoni di radio Febea e RTV: “Dopo Palermo prestazione della quale ci siamo vergognati, abbiamo provato a dare tutto. Siamo forse prevedibili, non riusciamo a creare situazioni pericolose, bisogna lavorare e migliorare. Penso che abbiamo fatto una partita discreta, siamo mancati negli ultimi metri, il guizzo, la palla giusta. Dobbiamo trovare soluzioni alternative senza andare sempre su Toscano e Baggi.

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Siamo rimasti ammaccati dalla presstazione di Palermo, ma in settimana ci siamo allenati bene, eravamo concentrati durante la fase di riscaldamento, non so cosa sia successo. Certo, così non è facile, la piazza è esigente, bisogna uscire stremati dal campo e spero che la squadra in un momento di difficoltà cresca con dedizione e impegno. Qui è condizione mentale non fisica, non è facile giocare qui, ci vuole personalità a giocare in certe piazze“.