La Reggina rende onore alle vittime della strage di Capaci. Il comunicato della società

Ci sono posti dove il tempo si ferma, lasciando spazio alla memoria e alle riflessioni profonde. Prima della gara odierna che vedrà la Reggina sfidare il Trapani, una delegazione del club si è fermata in visita alla Stele di Capaci, monumento commemorativo eretto in onore delle vittime della strage del 1992, per deporre un mazzo di fiori.

“Quella di oggi è un’occasione speciale- dichiara il Patron della Reggina 1914 e Senatore Claudio Lotito-, che ci consente di rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita per un ideale fatto di giustizia e libertà. Il nostro pensiero, colmo di riconoscenza e rispetto, va a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani: anche a distanza di oltre trent’anni, il loro nome riecheggia nell’anima di chi come noi crede fermamente in determinati valori, rappresentando non solo un ricordo eterno, ma anche un insegnamento e un esempio che fanno da traino al nostro modo di vivere ed agire. Ai familiari di questi eroi senza tempo, diciamo che fin quando ci sarà qualcuno pronto a combattere per un mondo migliore, il loro estremo sacrificio non sarà mai stato vano”.

fonte foto: Reggina 1914